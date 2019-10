JAKARTA - Indonesian Idol 2020 sudah memasuki babak audisi. Beragam cerita mewarnai jalannya fase penentuan siapa-siapa saja penyanyi muda berbakat yang berhak tampil di panggung Indonesian Idol.

Diantara para kontestan yang ikut audisi, terselip gadis-gadis berparas imut nan cantik yang dibekali suara emas. Keberadaan mereka seolah memberikan warna tersendiri selama gelaran audisi berlangsung.

Lantas siapa saja mereka? Berikut, Okezone telah merangkum lima kontestan berparas imut yang punya suara emas dan sukses memenangkan hati juri:

Lyodra

Pernah menjadi juara kompetisi menyanyi di usia 13 tahun membuat Lyodra percaya diri mengikuti audisi Indonesian Idol 2020. Membawakan lagu I’ll Never Love Again milik Lady Gaga dan When You Believe milik Mariah Carey, kualitas vokal dan paras cantik Lyodra sukses memenangkan hati juri.

“Kamu cantik, menarik, suaranya enak, punya power, dinamika bagus,” tutur Anang Hermansyah.

Keisya

Paras cantik Keisya sudah mencuri perhatian Anang Hermansyah sejak pertama memasuki ruang audisi Indonesian Idol 2020. Tampil dengan lagu Celengan Rindu milik Fiersa Besari, gadis asal Malang mengingatkan para juri akan sosok Ghea Indrawari namun dalam usia yang lebih muda.

“Kamu lucu banget, menarik banget,” kata Bunga Citra Lestari.

Kiesha

Menyanyikan lagu Rise Up milik Andra Day di babak audisi Indonesian Idol 2020, kualitas vokal gadis berdarah Belanda mendapat apresiasi juri sekalipun dianggap kurang maksimal. Namun disamping kemampuan bernyanyinya, paras cantik Kiesha lebih mencuri perhatian.

Maia Estianty bahkan menganggap Kiesha punya kemiripan dengan kekasih El Rumi Marsha Aruan.

“Kayaknya dia yang nomor satu (cantiknya) di Surabaya,” ujar juri Indonesian Idol 2020 lainnya, Ari Lasso.

Ziva

Kontestan yang mendapat undangan spesial dari Rizky Febian untuk mengikuti audisi Indonesian Idol 2020 sudah mencuri perhatian sejak masuk ruang audisi. Tingkah imut yang terkesan malu-malu membuat juri gemas lantaran Ziva tidak tampak seperti gadis seusianya.

Namun saat mulai bernyanyi, gadis 18 tahun yang membawakan Dear No One milik Tori Kelly mendapat apresiasi luar biasa dari juri. Mereka bahkan tidak butuh banyak berkomentar untuk langsung meloloskan Ziva ke babak berikutnya.

Nadhira

Paras ayu Nadhira langsung menjadi sorotan juri ketika dirinya memasuki ruang audisi Indonesian Idol 2020. Gadis 17 tahun dianggap memiliki perpaduan wajah antara Ashanty dan Tasya Kamila.

Kelima juri makin terpesona setelah Nadhira memamerkan kualitas vokalnya. Tampil dengan lagu Mamma Knows Best milik Jessie J dan Panah Asmara milik Afgan, tak butuh waktu lama bagi Nadhira untuk mendapat restu juri lolos ke babak berikutnya.