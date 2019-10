JAKARTA – Vionita juga menjadi salah satu peserta yang berhasil memeberikan penampilan terbaiknya dalam Live Round The Voice Indonesia. Di babak Live Round, wanita yang akrab disapa Vio ini membawakan lagu My All yang dipopulerkan oleh Mariah Carey.

Pemilihan lagu tersebut awalnya sempat diragukan oleh para Coach. Mereka khawatir jika gadis berdarah Batak itu tak bisa memberikan penampilan maksimal.

Baca Juga:

Titi DJ Takut Jika Tampil Satu Panggung dengan Suci The Voice Indonesia

Hasil Blind Audition The Voice Indonesia Ep 4, 9 Peserta Lolos ke Babak Knockout





Rupanya, kekhawatiran para coach pun tak terbukti. Vio justru berhasil memukau para juri melalui penampilannya kali ini.

“Vio itu kayak punya suara yang nagih. Suaranya power full, tapi enggak ganggu sama sekali,” puji Isyana Sarasvati.

Sementara itu, Vidi Aldiano memiliki julukan tersendiri untuk Vio yakni Bloomy Away. “You bloomy away ini live round lo bawain Mariah Carey kayak barusan,” puji Vidi Aldiano.

Live Round ini merupakan babak yang sangat spesial bagi Vionita. Pasalnya, perdana bagi Vio disaksikan langsung oleh sang bunda yang jauh-jauh datang dari Balige, Sumatera Utara. Pasangan ibu dan anak itu pun sedikit melampiaskan kerinduan mereka dalam sebuah pelukan. Suasana haru pun seketika menjadi ceria dengan celotehan dari ibunda Vio. Baca Juga: Mulan Jameela Kembali Ungkit soal Potong Kemaluan Ahmad Dhani Suami Krisdayanti Unggah Tulisan soal Selingkuh, Ada Apa? “Saya sangat senang sekali bisa berdiri di atas panggung The Voice Indonesia, besar, megah,” ujar ibunda Vio. Tak hanya itu, Vio pun mendapat wejangan dari sang bunda untuk terus bertahan di The Voice Indonesia. Wanita tersebut pun bahkan menyebut Vio sebagai banteng. “Puji Tuhan lah, dia berani berani datang ke sini. Vio ini anak satu satunya dan pemberani. Makanya kamu harus jadi banteng di The Voice, jangan sia-siakan,” pesan Ibunda Vio.