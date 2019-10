JAKARTA - Rina Nose akhirnya mengunggah sebuah foto berduanya dengan Josscy pasca-resmi menjadi pasangan suami istri, Rabu (23/10/2019). Foto itu sendiri diabadikan ketika keduanya berada di dalam mobil.

Masih mengenakan busana pengantin, Rina Nose dan Josscy terlihat duduk berdampingan. Pria asal Belanda itu pun tampak mendekatkan kepalanya ke arah sang istri.

Senyuman tipis diperlihatkan pasangan pengantin yang melangsungkan pernikahan di Belanda itu. Senyuman tersebut seakan mengisyaratkan jika keduanya dalam suasana bahagia.

Lewat keterangan fotonya, Rina pun m meperkenalkan status barunya saat ini. "👨🏻‍⚖️👰🏻 Mr & Mrs Aartsen 22-10-2019 #wedding #love #husband #wife @josscy," tulisnya.

Unggahan tersebut kemudian ditanggapi oleh Josscy. Pria yang sudah menjalani hubungan berpacaran dengan Rina sejak 1 tahun lalu itu mengungkapkan rasa cintanya terhadap sang istri.

"Love you wifey (cinta kamu, istriku)," tulis Josscy.

Sementara itu, komentar lainnya mulai meramaikan foto pasangan pengantin baru itu. Para rekan selebritis pun ikut memberikan selamat atas pernikahan Rina Nose dan Josscy.

"Selamat meng, semoga langgeng sampai akhir hayat ya," tulis Iis Dahlia.

"Congrats Rinces, so happy for you," sahut Maya Septha.

"Wooow congrats idung, langgeng ya idung sayang," doa Vega Darwanti.

Rina Nose dan Josscy melangsungkan prosesi pernikahan mereka di Belanda pada Selasa (22/10/2019). Hiasan bernuansa putih pun turut meramaikan acara pernikahan mereka.

Berlangsungnya prosesi pernikahan Rina Nose dan Josscy sempat menjadi tanda tanya di kalangan netizen. Mengingat Josscy sendiri non muslim serta isu perpindahan agama juga mengiringi Rina Nose pasca memutuskan untuk melepas hijabnya.

Namun acara pernikahan Rina dan Josscy ini pun sempat disebarkan oleh para akun gosip di Instagram melalui sebuah video. Pasangan berbeda kewarganegaraan itu tampannya melangsungkan pernikahan secara islam.

Hal ini diketahui dari dilantunkannya ayat suci Al-Quran sebagai salah satu prosesi sakral tersebut. Video itu pun seakan menjawab mengenai prosesi pernikahan serta agama yang saat ini diyakini oleh Rina Nose.