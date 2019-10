SEOUL - Lee Min Ho dan Kim Go Eun resmi memulai syuting drama terbaru mereka, The King: The Eternal Monarch, pada 24 Oktober 2019. Pengambilan gambar berlokasi di Provinsi Chungcheong Utara, Korea Selatan.

Mengutip Sports Kyunghyang, set syuting merupakan rumah dua lantai dengan halaman belakang yang cukup luas. Di sana, terdapat pohon rambut gadis (Ginkgo biloba) raksasa dan plang bertuliskan ‘Studio Heroes Taekwondo’.

Rumah tersebut, menurut Soompi, akan menjadi kediaman pribadi karakter yang diperankan Kim Go Eun. Drama The King: The Eternal Monarch berkisah tentang kehidupan paralel dua dunia: kerajaan dan modern.

Baca juga: Woo Do Hwan Akan Jadi Pengawal Lee Min Ho dalam The King: The Eternal Monarch

Lee Min Ho berperan sebagai Raja Lee Gon yang berusaha menutup pintu yang menghubungkan dua dunia paralel tersebut. Sementara Kim Go Eun akan menghidupkan peran detektif Jung Tae Eul yang bekerja untuk kerajaan. Selain kedua aktor tersebut, The King: The Eternal Monarch juga akan terlibat dalam penggarapan drama itu. Dia akan berperan sebagai Jo Eun Seop yang di dunia modern berprofesi sebagai pelayan publik. Sementara di era kerajaan dia akan berperan sebagai pengawal Raja Lee Gon. Dua karakter yang diperankan Woo Do Hwan dalam drama ini akan menunjukkan dua sisi yang berbeda. Drama The King: The Eternal Monarch dijadwalkan menyelesaikan syuting pada awal 2020. Karya terbaru penulis skenario Kim Eun Sook itu akan memulai debutnya di SBS pada semester I 2019.* Baca juga: When The Camellia Blooms Mendominasi, Rating Extraordinary You Naik Tipis