JAKARTA - Untuk pertama kalinya, sutradara kawakan Monty Tiwa menggarap web series. The Trilogy of Senses - Sometimes Love Doesn't Make Any Sense menjadi judul web series yang ia buat untuk bisa menarik hati milenial.

Diakui oleh Monty Tiwa banyak tantangan yang didapat ketika menggarap web series untuk pertama kalinya. Menurut Monty Tiwa, web series jauh berbeda dari film yang biasa ia tangani.

"Ini merupakan proyek pertama saya dalam menggarap web series. Jadi ini merupakan pengalaman tersendiri buat saya. Tantangnya adalah bagaimana penonton menemukan dirinya dalam web series ini. Karena saya menghadirkan series yang relate dengan kehidupan sehari-hari," jelas Monty Tiwa dalam jumpa pers di kawasan Kemang, Jakarta Selatan.

Web series The Trilogy of Senses - Sometimes Love Doesn't Make Any Sense bakal terdiri dari tiga episode yang berjudul Unseen, Unspoken, dan Unheard.

Unseen menceritakan orang selalu sebenarnya selalu mendukung kita namun kehadirannya tak dilihat. Kemudian Unspoken berlatar keluarga yang jarang berbicara satu sama lain. Sedangkan Unheard bercerita soal pasangan kekasih yang memiliki masalah komunikasi. The Trilogy of Senses diisi bintang muda seperti Agatha Pricila, Refal Hady, Omar Daniel, Grite Agatha, Ciccio Manassero, Deanda Puteri, Michele Wanda dan Tyansah Panjaitan. Web series ini pun hadir di channel YouTube Campina.