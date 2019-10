LOS ANGELES - Beberapa film dalam tahun ini menampilkan banyak duet aktor setara yang siap beraksi di panggung Oscar 2020. Tak sedikit dari mereka kebingungan menentukan siapa yang akan melaju sebagai kandidat Best Actor atau Best Supporting Actor.

Once Upon a Time in Hollywood, misalnya, cukup bimbang menentukan apakah Leonardo DiCaprio atau Brad Pitt yang masuk dalam Best Actor. Sony akhirnya memutuskan Leo maju sebagai Best Actor dan Pitt untuk bersaing di kategori Best Supporting Actor.

Kehadiran Brad Pitt dalam kategori ini menjadi sebuah ancaman bagi para kandidat lain. Penampilan mantan suami Angelina Jolie ini sangat fantastis berperan sebagai stuntman bernama Cliff Booth.

Film The Lighthouse juga mengalami dilema serupa jelang Oscar 2020. Robert Pattinson dan Willem Dafoe sebagai duet pemeran utama harus dipisah demi mendapat gelar prestisius.

Setelah perdebatan sengit, A24 akhirnya memilih Pattinson sebagai kandidat Best Actor dan menempatkan Dafoe di Best Supporting Actor.

Sementara itu jagoan dari Netflix, The Two Popes, akan memajukan aktor pendatang Jonathan Pryce di Best Actor. Peraih Oscar Anthony Hopkins justru akan meramaikan kategori Best Supporting Actor. Kehadiran bintang-bintang ini dipastikan akan sangat membuat persaingan di dua kategori itu menjadi sengit. Leonardo DiCaprio, Robert Pattinson, dan Jonathan Pryce tentunya akan menjadi saingan seru jika Joaquin Phoenix juga masuk dalam nominasi nanti. Pengumuman daftar nominasi lengkap Oscar akan diumumkan pada 13 Januari 2020. Acara Oscar ke-92 sendiri akan berlangsung pada 9 Februari 2020.