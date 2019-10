JAKARTA – Anang Hermansyah mengaku bangga dengan kehadiran seorang peserta asal Jember bernama Tiara Anugerah di Indonesian Idol 2019. Ketika mengetahui Tiara berasal dari Jember, suami dari Ashanty itu pun lantas menghampiri gadis 17 tahun itu dan bersalaman.

“Aku salaman, ada orang Jember sampai sini. Kamu pasti aku foto. Bangga banget orang Jember sampai sini,” ujar.

Baca Juga:

Backing Vocal Judika Nyaris Gagal di Audisi Indonesian Idol 2019

Mirip Edric Tjandra, Peserta Audisi Indonesian Idol 2019 Ini Bikin Ngakak

Berusaha mengambil hati para juri, Tiara membawakan lagu Could it Be Love yang dipopulerkan oleh Raisa. Dengan santai, gadis berambut panjang itu pun membawakan lagu tersebut.

Sayangnya, tak sedikit catatan yang diberikan juri untuk Tiara. Seperti Bunga Citra Lestari yang menilai jika penampilan Tiara sangat mirip dengan Raisa namun ada beberapa nada yang masih meleset.

Senada dengan Bunga Citra Lestari, Maia pun menyebut jika penampilan Tiara yang mirip dengan Raisa merupakan sebuah kekurangan. Maia menilai jika Tiara terlalu mengikuti suara Raisa.

“Kalau bisa jangan sama-samain kayak Raisa. Indonesia sudah punya Raisa,” ujar Maia Estianty.

Sementara itu, Judika menilai penampilan Tiara akan lebih bagus lagi jika terus diasah. Menurut pelantun lagu Cinta Karena Cinta ini, Tiara merupkan sebuah paket lengkap. “Paketmu bagus, cara nyanyi bagus, tapi belum matang. Tapi kalau kamu mau berlatih pasti bisa,” ujar Judika. Baca Juga: Alasan Reza Oktovian Tolak Warisan Perusahaan dan Mobil Sports dari sang Ayah Peringati Pelakor, Jennifer Dunn: Jangan Ganggu Suamiku! Setelah memberikan komentar, tibalah para juri melakukan voting untuk menentukan nasib Tiara di babak ini. Para juri pun kembali terbagi menjadi dua kubu, Judika dan Bunga Citra Lestari memberikan yes, sementara Ari Lasso dan Maia Kompak belum mempersilakan Tiara untuk berlaga di babak selanjutnya. Keputusan nasib Tiara pun kemudian ada di tangan Anang Hermansyah yang tak lain adalah teman sekampungnya. Butuh waktu yang panjang bagi Anang untuk memberikan vote terhadap Tiara. Rupanya hal tersebut membuat Judika gemas lantaran Anang dinilai terlalu mengulur-ulur waktu. Di tengah Anang memberikan penilaian, Judika pun lantas memberikan titanium tiket yang secara otomatis meloloskan Tiara ke babak selanjutnya.