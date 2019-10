SEOUL - Aktor Yoo Seung Ho dikabarkan bakal segera kembali ke layar kaca lewat proyek akting terbarunya. Pada 18 Oktober 2019, tvN mengumumkan, mereka dalam tahap negosiasi dengan sang aktor dan agensinya.

Mengutip Soompi, Yoo Seung Ho ditawari untuk menjadi pelakon utama dalam drama Memorist. Plot drama itu akan diadaptasi dari webtoon misteri-thriller populer berjudul serupa.

Kisahnya seputar Dong Baek (Yoo Seung Ho) seorang detektif dengan kekuatan supernatural. Namun dia kehilangan ingatannya, saat menangani kasus pembunuhan berantai yang misterius.

Apabila Yoo Seung Ho menerima tawaran ini, maka dia akan berkolaborasi dengan So Jae Hyun, sutradara di balik drama 100 Days My Prince. PD So akan menjadi co-director mendampingi sang sutradara Kim Hwee (The Neighbor).

Baca juga: 18 Tahun Berkarier, Yoo Seung Ho Ungkap Alasan Tak Tampil di Variety Show

Memorist akan menjadi drama terbaru Yoo Seung Ho setelah dia membintangi My Strange Herobersama Jo Bo Ah. Drama itu mengakhiri masa tayangnya di SBS pada 4 Februari silam. Sementara itu, drama Memorist dijadwalkan tayang di tvN pada tahun depan. Sejauh ini, tvN belum memutuskan jadwal tayang resmi drama tersebut.* Baca juga: Unggah Ayat Alkitab, Manohara Pindah Agama?