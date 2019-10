JAKARTA - Kabar meninggalnya Sulli eks f(x) menggemparkan industri hiburan Korea. Ia ditemukan meninggal dunia karena gantung diri di apartemennya di Seongnam pada 14 Oktober 2019. Diduga keputusannya mengakhiri hidup lantaran depresi yang dideritanya.

Kepergian idol 25 tahun itu tentu saja menyisakan luka mendalam untuk para penggemarnya, khususnya fans f(x), grup idol yang berhasil melejitkan namanya. Meski Sulli sudah tak lagi menjadi anggota f(x), ia tetap aktif melanjutkan kariernya di panggung hiburan.

Sebelum bergabung dengan f(x) dan dikenal sebagai idol, Sulli sejatinya sudah lebih dulu membangun karier di dunia akting. Beberapa drama dan film telah dibintangi pemilik nama asli Choi Jinri tersebut.

Berikut Okezone merangkum 4 drama dan film terakhir yang dibintangi oleh Sulli.

1. To The Beautiful You

Sulli tampil sebagai pemeran utama dalam drama To The Beautiful You pada 2012 sebagai Koo Jae-hee. Ia berperan sebagai perempuan yang menyamar sebagai pria demi bisa masuk ke sekolah olahraga khusus pria.

2. Hotel De Luna

Sulli kembali muncul menjadi cameo dalam drama Hotel De Luna, tepatnya pada episode 10 dan berperan sebagai Ji Eun. Sulli menjadi cameo di drama ini karena diajak oleh IU. Keduanya memang diketahui sebagai sahabat dekat.

3. Fashion King

Tak hanya menyelami akting di dunia drama, Sulli juga memperlihatkan kemampuan aktingnya lewat film berjudul Fashion King. Film ini diproduksi pada 2014. Di sini ia berperan sebagai Eun Jin. Bintang lain yang meramaikan film Fashion King adalah Joo Woon dan Ahn Jae Hyun.

4. Real

Setelah berakting dalam drama dan film yang bergenre drama, Sulli mencoba melebarkan sayapnya dengan ke genre action lewat Real pada tahun 2017. Sulli berperan sebagai Song Yoo Hwa, sekretaris psikolog yang menangani sang tokoh utama, Tae Yeong.