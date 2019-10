SEOUL - Setelah memulai syuting sejak awal tahun, film Kim Ji Young, Born 1982 yang sudah ditunggu-tunggu akhirnya mengumumkan jadwal tayang. Film yang diangkat dari novel berjudul sama itu akan main di bioskop mulai 23 Oktober 2019.

Mengutip Soompi, Senin (14/10/2019), Kim Ji Young, Born 1982 diadaptasi dari novel best seller karya Jo Nam Joo yang sudah terjual lebih dari 1 juta eksemplar. Novel ini memusatkan cerita pada sosok Kim Ji Young sebagai anak-anak, istri, ibu, serta rekan kerja.

Aktris Jung Yu Mi dipercaya untuk berlakon sebagai Kim Ji Young. Sementara Gong Yoo, yang merupakan lawan mainnya di Train to Busan, diberi peran suami Kim Ji Young, Jung Dae Hyun.

Saat awal menerima tawaran ini, Jung Yu Mi sempat banjir kritik. Pasalnya, Kim Ji Young, Born 1982 mengusung pesan feminisme, yang hingga masih dianggap tabu di Korea.

Namun Jung Yu Mi tak ambil pusing soal hal itu. "Setelah aku memutuskan untuk menerima tawaran peran ini usai bertemu sutradara, banyak protes muncul. Tapi kupikir ini adalah tugas kami sebagai aktor untuk membuat cerita yang ingin kami sampaikan dan tunjukkan pada orang-orang," papar Jung Yu Mi pada akhir September 2019.

Pernyataan senada datang dari Gong Yoo. Bintang Goblin itu melihat Kim Ji Young, Born 1982 sarat pesan untuk masyarakat. Saat membaca skenarionya, Gong Yoo bahkan sampai dibuat menangis. "Aku menerima tawaran (untuk membintangi film) tanpa harus memikirkannya. Setelah aku selesai membaca naskah, aku banyak memikirkan keluargaku. Aku sangat jarang menangis saat membaca naskah, tetapi aku menangis saat membaca naskah ini," kata Gong Yoo. Saat membaca naskah, aktor 40 tahun ini merasa seolah-olah dirinya lah yang sedang berada dalam cerita itu. Saking tersentuhnya dengan cerita Kim Ji Young, Born 1982, Gong Yoo sampai langsung menelepon sang ibu. "Aku teringat keluargaku, jadi aku menelepon ibuku. Aku meneleponnya karena ingin berterimakasih kepadanya karena telah membesarkanku dan meskipun dia tampak bingung, kelihatannya dia juga bahagia karena tertawa," cerita Gong Yoo.