JAKARTA – Salah satu peserta dari Tim Vidi Nino, Truly akhirnya bisa bernapas lega setelah diselamatkan oleh Armand Maulana. Vidi Nino sendiri lebih memilih untuk meloloskan Tesa, peserta yang berhadapan dengan Truly di babak Knockout The Voice Indonesia 2019.

Berhadapan dengan Tesa dan Samuel di babak Knockout The Voice Indonesia, Truly Lidya membawakan lagu Halo yang dipopulerkan oleh Beyonce. Penampilan gadis 16 tahun ini pun banjir pujian dari pada coach yakni Armand Maulana, Isyana Sarasvati serta Titi DJ.

Baca juga: Result The Voice Indonesia 2019 Episode 13, 7 Peserta Lolos ke Babak Battle

Isyana Sarasvati menilai bahwa Truly merupakan wanita pemilik suara terlantang. Terlebih, gadis asal Jakarta ini mampu mengontrol suara yang dia keluarkan.

“Aku enggak percaya dia 16 tahun. Cara dia menyanyi itu matang sekali. Dengan 16 tahun dia sudah profesional, sudah matang,” puji pelantun lagu Tetap dalam Jiwa ini.

Dari para coaches yang memperhatikan penampilan Truly, tampaknya Armand Maulan yang paling terpukau. Bahkan, vokalis band Gigi ini menyebut penampilan Truly begitu sempurna.

“Dengan umur 16 tahun, dia sudah jalan secukupnya. Truly sudah matang suaranya, sudah pas. Penampilanmu keren secara keseluruhan dan hari ini sempurna,” puji Armand Maulana.

Senada dengan dua coaches The Voice Indonesia sebelumnya, Titi DJ juga memberikan pujian pada Truly. Namun ada sedikit catatan yang diberikan oleh ibu dari Stephanie Poetri ini.

“Saya takjub sama cara kamu membawakan lagu ini, begitu dewasa. Tapi kalau kamu lanjut, tolong kasih penampilan yang sesuai umur. Kemampuan vokal kamu sih oke banget," tambah pelantun lagu Bahasa Kalbu itu. Baca juga: Senyum Bahagia Jennifer Dunn Rayakan Ultah Bersama Faisal Harris Penampilan Truly yang memukau para juri tak terlepas dari kehadiran dua pria terdekatnya. Di babak Knockout, Truly kedatangan seorang pria bernama Andrew yang sempat menjadi kekasihnya. Selain kehadiran sang mantan, ayah Truly pun turut menyaksikan perjuangan sang putri di panggung Knockout The Voice Indonesia 2019. Kehadiran dua orang tersebut tampaknya menjadi penyemangat tersendiri bagi Truly. Sayangnya, Coach Vidi Nino lebih memilih Tesa untuk melangkah ke babak selanjutnya. Double coach tersebut pun berarti menyisihkan Truly dan Samuel. Vidi dan Nino pun tampak berat hati lantaran tak bisa menyelamatkan Truly dan Nino. Hingga akhirnya Armand memutuskan untuk mensteal Truly dan memasukan gadis tersebut dalam timnya.