JAKARTA - Adisti Zara JKT48 dan Angga Yunanda kembali menjadi pasangan dalam film Mariposa. Bahkan, terpilihnya Zara JKT48 dalam film ini, menjadi kebanggaan tersendiri baginya.

"Dulu Mariposa hits banget, sampai sekarang dan aku salah satu pembaca yang senang banget novel ini akan difilmkan. Aku senang sekali bisa main di Mariposa ini. Seperti mimpi yang jadi nyata buat aku, alhamdulillah sekali. Dan aku sempat ngomong ke manajer aku, kalau ada tawaran main Mariposa aku ingin sekali main sebagai Acha, kalau enggak ditawarin, enggak apa-apa deh kita mengajukan diri haha," ujar Zara JKT48 saat ditemui di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, Jumat (11/10/2019).

Film Mariposa sendiri tak hanya akan dibintangi oleh Zara JKT48 dan Angga Yunanda saja. Namun juga ada sederet nama lain, seperti Syakir Daulay, Dannia Salsabilla, Abun Sungkar, hingga Junior Robert.

Baca juga: Ada Sensasi Berbeda, Alasan Zara JKT48 Mau Terlibat di Ratu Ilmu Hitam

Mariposa adalah film yang diadaptasi dari novel berjudul sama, dan ditulis oleh Luluk HF. Mariposa merupakan novel yang telah dibaca oleh lebih dari 90 juta orang dan menjadi novel nomor satu di Wattpad dengan jumlah pembaca terbanyak.

Bahkan Chand Parwez, selaku produser dari Starvison, mengatakan Mariposa merupakan sebuah karya fenomenal yang siap tayang pada 2020 mendatang.

"Ini adalah film yang kedua di mana Falcon kerjasama dengan Starvision, sebelumnya Buya Hamka. Kali ini kita berkolaborasi kembali, ini saya sebut mahakarya karena fenomenal ya Mariposa ini. Ini adalah novel paling fenomenal di Wattpad dan dibaca 92 juta kali," jelas Chand Parwez, "Rencananya kita akan mulai syuting di pertengahan November," lanjut Frederica, produser dari Falcon Pictures. Baca juga: Pengalaman Tak Terduga Dian Sidik saat Menjadi Ajudan Wiranto Sementara itu, Fajar Bustomi yang menjadi tonggak kesuksesan film Dilan, didapuk untuk menjadi sutradara Mariposa. Bahkan, setelah sebelumnya berjanji akan menolak tawaran menyutradarai film remaja, Fajar Bustomi mengaku sama sekali tak dapat menolak Mariposa. "Saya rasanya jadi lelaki paling beruntung. Jadi setelah sukses Dilan, cerita anak remaja 90-an dalam hati saya bilang sudah cukup bikin film tema remaja. Saya sampai berjanji saya enggak akan bikin cerita remaja lagi kalau ceritanya harus lebih bagus. Pencapaian luar biasa lah terus tiba-tiba ditawarin pak Parwes. Pas saya baca, 'Oke enggak bisa ditolak yang ini'," ujar Fajar Bustomi.