SEOUL - Here dipastikan akan menjadi salah satu drama paling ditunggu di 2020 nanti. Pasalnya, drama baru penulis skenario Noh Hee Kyung itu akan dibintangi nama-nama besar.

Pada Selasa (8/10/2019), sejumlah artis sudah dikonfirmasi bermain di drama terbaru bertajuk Here. Mereka adalah Lee Byung Hun, Han Ji Min, Shin Min Ah, Bae Sung Woo dan Nam Joo Hyuk.

Sebelumnya, nama Jo In Sung sempat disebutkan dalam daftar pemain. Sayangnya, Jo In Sung menolak tawaran tersebut karena adanya bentrokan jadwal.

Ditolak Jo In Sung, tim produksi bergerak cepat mencari pemain lain. Alhasil, dipinanglah Lee Byung Hun sebegai tokoh utama di Here.

Here menjadi proyek comeback Lee Byung Hun dalam dunia drama. Suami Lee Min Jung tersebut terakhir membintangi drama hits Mr. Sunshine pada 2018.

Selain menjadi drama comeback Lee Byung Hun, Here juga merupakan proyek reuni Han Ji Min dan Nam Joo Hyuk. Dua artis beda usia ini sempat dipasangkan sebagai lawan main di drama The Light in Your Eyes.

Dikutip dari Soompi, Here akan mengangkat kisah tentang sebuah N-GO (organisasi non-pemerintah). Sayangnya, rincian kisahnya belum bisa diungkapkan kepada publik.

Meski belum diketahui rincian ceritanya, tapi Here memang patut untuk ditunggu. Bukan hanya karena deretan pemain bintangnya, tapi juga karena sosok Noh Hee Kyung.

Noh Hee Kyung sudah diakui sebagai salah satu penulis skenario yang selalu menghasilkan cerita-cerita apik. Dia lah orang di balik cerita fantastis drama Live; It's Okay, That's Love; dan That Winter, The Wind Blows.

