MANILA - Nancy Momoland akan menunjukkan bakat aktingnya dalam drama romantis Filipina yang berjudul Soulmate. Nancy akan beradu akting dengan aktor sekaligus penyanyi berdarah Filipina-Australia, James Reid.

Nancy dipercaya memerankan karakter utama dalam drama ini. Idol 19 tahun itu mengungkapkan kegembiraannya dapat berakting dalam drama produksi di luar negara asalnya, Korea Selatan.

"Aku sangat senang dan aku juga sangat gugup. Ini pertama kalinya aku datang ke Filipina dan benar-benar bahagia. Benar-benar baru bagiku (berada) di negara dan budaya baru yang berbeda," ujar Nancy saat konferensi pers, seperti dikutip Soompi, Senin (7/10/2019).

"Ini benar-benar hal baru untukku, berada di sebuah negara dan budaya yang baru. Aku belum pernah bermain di drama besar sebelumnya, jadi aku pikir aku bisa bilang ini adalah yang pertama," sambungnya.

Ketika ditanya soal lawan mainnya, James Reid, Nancy mengatakan bahwa aktor tampan itu memiliki karakter yang baik. "Dia sangat baik dan sangat manis. Luar biasa!" jelas Nancy.

Di sisi lain, Reid mengaku sempat mengalami starstruck saat harus beradu akting dengan Nancy yang merupakan idol K-Pop populer saat ini. "Aku sangat senang bekerja dengannya (Nancy). Drama adalah tentang menemukan belahan jiwamu," kata Reid.

Fokus pada cerita tentang proses menemukan belahan jiwa, Soulmate dipastikan akan menyajikan episode-episode romantis pada penontonnya. "Ini akan menjadi sebuah drama yang cute," kata Nancy.

Melansir Gulf News, Soulmate akan disutradarai oleh Antoinette Jadaone yang sebelumnya juga bekerja dengan Reid di beberapa serial televisi seperti On The Wings Of Love, dan Till I Met You.

Dreamscape Entertainment sebagai rumah produksi, baru pertama kali ini memproduksi drama yang mengusung idol K-Pop sebagai bintang utamanya. Drama ini juga akan menjadi proyek pertama Reid sejak meninggalkan VIVA Artists Agency pada Agustus.

Terpilihnya Nancy bermain di Soulmate juga menyusul kerja sama MLD Entertainment, agensi MOMOLAND dengan ABS-CBN, perusahaan media dan entertainment terbesar di Filipina. Lewat kerja sama ini, MOMOLAND akan melebarkan sayap mereka di industri hiburan Filipina.

ABS-CBN akan bertanggung jawab atas semua aktivitas MOMOLAND di Filipina. Setelah itu, perlahan-lahan ABS-CBN akan membantu melebarkan pasar MOMOLAND ke negara-negara Asia Tenggara lainnya.