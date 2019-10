JAKARTA - Rosa Meldianti diketahui akan mendaftarkan diri di ajang Miss Teen Tourism 2020 pada Juli mendatang. Hal tersebut dilakukan Meldi lantaran ingin bisa membanggakan Indonesia lewat prestasi, bukan sensasi belaka.

Didampingi oleh Gandhi Fernando, sebagai pria yang sempat menjajal kontes Mister Supranational 2018 di Polandia, Rosa Meldianti pun diketahui mantap untuk mengikuti ajang Miss Teen Tourism 2020. Bahkan, Gandhi mengungkap ada serangkaian pelatihan yang ia tujukan untuk Meldi, sebelum menghadapi ajang tersebut.

"Nanti kita akan kerjasama, kebetulan kan aku dulu sekolah di Amerika, bukan di Nevada tapi di LA. Jadi nanti aku bakalan bantu ajarin Meldi bahasa Inggris, terus nanti akan kerjasama sama beberapa sekolah-sekolah yang memang mengajarkan bahasa Inggris, supaya nanti ke depannya bisa lebih baik buat Meldi," ungkap Gandhi Fernando saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2019).

Meski baru menjadi pelatih bagi Meldi selama beberapa waktu, Gandhi mengaku sudah cukup banyak yang berubah dari sosok keponakan Dewi Perssik tersebut. Salah satunya ialah mulai menjaga attitudenya di media sosial.

"Nah yang pasti tubuh harus ideal. Rosa Meldianti harus turunin berat badan. Harus treatmen gitu. Yang tadi aku bilang belajar bahasa Inggris, public speaking, terus catwalk, cuma yang pasti harus atittude. Semenjak Meldi bilang mau ikutan ratu kecantikan, dia sudah nggak pernah balesin netizen. Sudah nggak pernah ribut. Nggak pernah posting-posting lagi yang nyinyir, jutek, apa berantem, nggak pernah ngeladenin artis yang mau pansos," papar Gandhi.

Lebih lanjut, sahabat dari Lucinta Luna ini mengungkap bahwa membantu Meldi untuk bisa mengikuti kontes kecantikan bukan hanya sekedar memperebutkan mahkota semata. Ia mengaku agar gadis 20 tahun tersebut bisa menghargai setiap proses dan berubah menjadi seseorang yang lebih baik lagi dikehidupannya ke depan.

Meski gagal, Meldi diharapkan akan tetap bisa membanggakan orangtua, dan tetap memiliki berbagai keahlian baru. Salah satunya ialah pandai berbahasa Inggris.

"Sebenarnya gini, tujuan utamanya itu bukan mahkotanya, bukan tittlenya. Tetapi proses dari sesuatu yang dipandang negatif dan sesuatu yang negatif dan kekurangan dalam seorang diri Meldi itu menjadi yang lebih baik. Nanti ke depannya kalau sampai dia nih di bulan Juli kalah, misalkan dia enggak menang, belum berhasil bawa nama Indonesia, tapi dia akan membanggakan orangtuanya, dan dia akan punya banyak skill baru," jelasnya.

"Bisa bahasa Inggris, public speaking, atittude dia akan tertata rapi, cara berpakaiannya, bodynya akan ideal, dan itu akan menjadi aset dia untuk menjadi seorang entertainer. Entah dia mau jadi seorang penyanyi atau dia akan menjadi seorang aktris, what ever it is yang penting Meldi mau menjadi ke depannya. Jadi lebih ke proses transformasinya sih yang pasti," tutupnya.