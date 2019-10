SEOUL - Drama baru Ahn Jae Hyun dan Oh Yeon Seo akhirnya menemukan tanggal tayang mereka. K-Drama teranyar MBC ini dipastikan akan tayang pada 27 November 2019, menggantikan slot Extraordinary You.

Dikutip dari Soompi, Senin (7/10/2019), People with Flaws adalah komedi romantis tentang dua orang yang memiliki tipe berbeda. Joo Seo Yeon adalah perempuan yang membenci pria tampan. Di sisi lain, ada Lee Kang Woo sangat terobsesi dengan penampilannya.

Joo Seo Yeon akan merasa jijik bila mendengar kalimat pria tampan karena dia harus menderita gara-gara kakak dan adiknya yang berwajah rupawan. Sementara di balik penampilan sombongnya, Lee Kang Woo menyimpan trauma mental di masa lalu, sebuah rahasia yang tidak diketahui siapapun.

Oh Yeon Seo berperan sebagai Joo Seo Yeon, guru pendidikan jasmani yang penuh semangat. Sementara Ahn Jae Hyun berlakon sebagai Lee Kang Woo.

Drama People With Flaws merupakan proyek terbaru Oh Yeon Seo setelah A Korean Odyssey (Hwayugi) pada awal 2018. Sementara bagi Ahn Jae Hyun, ini adalah momen kembalinya setelah sukses dengan Beauty Inside pada akhir 2018.

Sutradara yang menggarap People With Flaws adalah Oh Jin Seok, otak di balik My Sassy Girl. Drama ini akan menjadi proyek reuni bagi sang sutradara dan Oh Yeon Seo.