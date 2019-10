LOS ANGELES - Rami Malek berbagi cerita soal syuting film James Bond, No Time to Die. Dalam tayangan The Late Show bersama Stepthen Colbert, peraih Oscar 2019 itu membocorkan ada adegan ciuman antara dirinya dan Daniel Craig.

Mengawali kisahnya, Rami Malek menjelaskan ada adegan rumit yang ia diskusikan dengan Daniel Craig dan sutradara mereka, Cary Fukunaga.

"Kami duduk berjam-jam, beradu ide, dan kami akhirnya menemukan titik temu soal adegan menantang ini. Dia (Craig) menarik dan mengangkatku," cerita Malek seperti dikutip dari Digital Spy, Senin (7/10/2019).

Malek menyebut apa yang terjadi kemudian sangat khas dengan adegan-adegan James Bond, yakni sang agen 007 mencium lawan mainnya. Bintang Bohemian Rhapsody itu mengklaim bahwa Craig lah yang menciumnya.

"Aku tidak tahu siapa yang memulainya, apakah dia atau aku. Tapi ciuman ini terjadi di antara kami. Aku akan mengatakan Daniel lah yang memulainya," sambung aktor 38 tahun itu. Malek melanjutkan, "Aku mengambil waktu sejenak, menghela napas dan bilang, 'Apa ini membuatku menjadi kekasih Bond?'" Meski bintang film Mr Robot itu bilang bahwa dia cukup terkejut dengan tindakan Daniel yang tak terduga tersebut, tapi dia mengakui bahwa dia tidak menolak perhatian itu. Rami Malek dipercaya untuk memerankan karakter jahat dalam film ke-25 James Bond, No Time to Die. Andrew Scott, pemeran karakter jahat di James Bond: Spectre menilai Malek akan bisa memberikan sesuatu yang berbeda di No Time to Die. "Dari pengalamanku sendiri bermain sebagai orang jahat, aku sangat tertarik melakukan sesuatu yang berbeda. Artinya, kau mengambil sedikit resiko," kata Scott. No Time to Die akan tayang di bioskop pada 8 April 2020. Daniel Craig masih akan kembali berperan sebagai sang agen rahasia andalan Inggris tersebut.