JAKARTA - Aktor Joe Taslim saat ini diketahui masih menjalani syuting film Mortal Combat. Rencananya, syuting tersebut baru akan berakhir pada akhir 2019 mendatang.

Dalam film arahan sutradara James Wan, Joe Taslim diketahui berperan sebagai Zub Zero. Bahkan ia mengungkapkan bahwa penulis skrip dari film tersebut sengaja mengkhususkan karakter Zub Zero untuk bisa diperankan oleh Joe Taslim.

"Sulit (memerankan Zub Zero), challenging sih. Ya ini kan game fightring terlaris di dunia ya, dari tahun 1996, jadi tantangannya karena ini karakter yang idolanya bukan cuma di Indonesia dan Asia, tapi seluruh dunia pastinya. Pasti orang ekspetasinya besar ketika saya meranin karakter ini," ungkap Joe Taslim saay ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (6/9/2019).

"Tapi so far dukungan yang saya dapet dari teman-teman sosmed dan dunia itu luar biasa banget pas di lokasi syuting mereka sangat positif. Bahwa mereka saat penulis menuliskan karakter ini memang mengkhususkan buat saya, they said, it's me, emang karakter lain mereka masih nyari tapi Zub Zero itu emang saya. Just you, mereka bilang ya plesure banget, karena plesure itu yang buat kita hidup," sambungnya.

Tak hanya sekedar menerima tawaran sebagai pemain. Pria 38 tahun ini mengaku juga sempat memainkan game sejak jaman sega. "Main dong, saya anak game. Sampai sekarang masih (main game). Dari jaman Sega kalau enggak salah. Tau nggak sega? Lama banget. Tapi kan sekarang sudah ada di semua platform, sudah bisa dimainin itu jatah kalian lah, umur kalian haha," tuturnya. Meski kerap wara wiri diindustri perfilman Hollywood, bukan berarti Joe Taslim tak memiliki tantangan saat memerankan tokoh Zub Zero. Namun ia mengatakan bahwa tantang terbesar baginya ialah karena harus jauh dari keluarga dan tidak bisa selalu memakan masakan Indonesia. "Syuting di luar ya pasti (berat), karena jauh dari keluarga, jauh dari makanan Indonesia, jauh dari teman-teman. Tapi karena sudah kesekian kali sekarang, sudah cukup beradaptasi. Sendiri di negara orang, cuci baju sendiri, seru juga berasa kayak anak 17 tahun, kayak anak kost benar gitu rasanya," paparnya. "Jadi semua sendiri, nyetrika baju nggak ya, kayaknya nggak usah deh haha gitu. Cari makan sendiri yang halal itu jadi pengalaman tersendiri, this is good feel over all," tandasnya