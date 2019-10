JAKARTA – The Voice Indonesia 2019 babak Knockout episode Jumat (4/10/2019) menampilkan 15 peserta. Namun hanya 5 orang terpilih dari empat coach, Isyana Sarasvati, Armand Maulana, Vidi Nino, dan Titi DJ yang lolos ke babak Battle.

Baca Juga: Result The Voice Indonesia 2019 Episode 11

Mengawali acara The Voice Indonesia 2019, tiga kontestan tim Armand Maulana unjuk gigi. Aura Shofia membawakan lagu Uang rock milik Nicky Astria, yang mendapat pujian dari para coach. Tidak kalah hebat, Elly dengan percaya diri menyanyikan lagu I Remember You dari Skin. Terakhir, pasangan romantis Sisca & Jun membawakan Best Part.

Pilihan sulit bagi Armand Maulana, karena anak asuhnya menampilkan performa terbaik mereka. Tapi pada akhirnya pilihan frontman Gigi itu jatuh pada Elly.

Melanjutkan acara, tampil pula tiga kontestan dari tim Isyana Sarasvati dengan kehadiran Agis, Aloysia dan Yudi. Persaingan sengit mereka tunjukkan dengan membawakan lagu berbeda genre. Campursari, melayu hingga pop barat mewarnai aksi panggung tim Isyana.

Pertarungan di babak knockout belum berakhir, selanjutnya ada penampilan dari @razitasyhz , @glorivayassaa , dan @nianemoo dari #TeamTiti siapakah yang akan lolos ??? #TheVoiceGTV #TheVoice4Indonesia pic.twitter.com/gRMTnVhr8Q— THE VOICE INDONESIA GTV (@TheVoiceGTV) October 4, 2019

Sama halnya dengan Armand Maulana, Isyana Sarasvati sempat bingung memutuskan. Namun pelantun Untuk Hati Yang Terluka ini memilih membawa Agis ke babak Battle. Kontestan pertama dari grup ini ada @razitasyhz yang menyanyikan lagu dari @itsrossa910, dan @glorivayassaa menyanyikan lagu milik @afgansyah.reza yang terakhir ada @nianemoo membawakan lagu milik Ariana Grande. Keren-keren ya pic.twitter.com/e0gXjy01mK — THE VOICE INDONESIA GTV (@TheVoiceGTV) October 4, 2019 Sementara itu dari tim Titi DJ tampil Zizi, Glorivay dan Kania. Zizi dianggap berhasil menyanyikan lagu Rossa dengan cara yang berbeda dari penyanyi aslinya. Bukan hanya peserta asal Padang itu, Glorivay juga dinilai Nino mampu tampil lepas dari bayang-bayang Afgan saat menyanyikan Bukan Cinta Biasa. Satu kontestan lainnya, Kania membawakan lagu Dangerous Woman dari Ariana Grande. Sayang penampilannya dianggap kurang maksimal. Nino mengatakan jika Kania sempat lupa lirik, namun berhasil di bagian akhir. Pilihan Titi DJ kemudian jatuh pada Glorivay dan merelakan perpisahan dengan dua anak asuhnya di babak Knockout. Baca Juga: Beredar Video Bebby Fey Jilat Perut Perempuan, Netizen: Jijik Lihatnya Tim terakhir hadir dari Vidi Nino yang menampilkan enam peserta sekaligus. VidiNino memilih meloloskan Hizkia Gultom atau Kia dan Aca yang dinilai sukses membawakan lagu How Deep Is Your Love.