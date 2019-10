JAKARTA – YouTuber Zach King saat ini tengah berada di Indonesia. Dia mengabarkan hal ini melalui unggahan di akun Twitternya, Jumat (4/10/2019).

Dalam sebuah unggahan, pria yang berasal dari Oregon, Amerika Serikat itu mengunggah fotonya saat berada di suatu ruangan. Dengan wajah berseri-seri, Zach King menyapa para pengikutnya di Twitter.

“Good morning Indonesia. Time to explore! (Selamat pagi Indonesia. Waktunya untuk menjelajah),” tulis Zach King.

Baca Juga: Mark Westlife Umumkan Kelahiran Bayi Bersama Kekasih Prianya

Setelah menyapa para pengikutnya, Zach King pun meminta rekomendasi tempat yang dapat dia kunjungi di Jakarta.

“What/where should I visit in Jakarta? (apa atau dimana tempat yang wajib saya kunjungi saat berada di Jakarta),” tulis Zach King melemparkan pertanyaan.

Diunggah satu jam yang lalu, pertanyaan Zach pun mulai ramai dijawab oleh para netizen. Sebagian besar dari mereka menyebutkan beberapa tempat wisata yang ada di Ibukota Republik Indonesia ini, mulai dari Taman Mini Indonesia Indah hingga Monumen Nasional.

Namun, beberapa netizen lainnya pun mulai memberikan jawaban nyeleneh. Bahkan, ada pula yang menyarankan Zach King untuk berkunjung ke gedung DPR.

“DPR building. Please, make some masterpiece there (Gedung DPR. Tolong buat adikarya di gedung itu),” tulis salah seorang warganet.

Baca Juga: Unggahan Terakhir Rifat Umar Sebelum Diciduk Polisi karena Narkotika

Jawaban unik lainnya pun dituliskan oleh netizen yang lain. Ada yang menyarankan Zach King mengunjungi Bantar Gebang hingga Menara Saidah yang tengah menjadi perbincangan lantaran keangkerannya.

“Bantargebang, Bekasi. You should go there and make the trash gone (Kau harus pergi ke sana dan membuat sampah menghilang),” saran netizen lainnya.

Zach King merupakan seorang YouTuber yang terkenal dengan video trik ilusi digitalnya. Saluran YouTube Zach King kini telah diikuti oleh lebih dari 4,33juta subscribers.

Baca Juga: 4 Foto Hot Siva Aprillia, Pernah Viral karena Payudara

Pada Kamis, 3 Oktober kemarin, Zach terbang dari negara asalnya ke Indonesia selama 18 jam. Kedatangannya ke Indonesia dimaksudkan Zach untuk menyapa para penggemarnya.

“18 hours of flight time to meet my fans in Jakarta (18 jam penerbangan untuk bertemu para penggemarku di Jakarta),” tulis Zach King.