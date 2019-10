JAKARTA - The Voice Indonesia pekan ini, Kamis (3/10/2019) menghadirkan 18 peserta di babak Knockout. 3 Diantaranya anak asuh Isyana Sarasvati sukses membuat pelantun Tetap Dalam Jiwa itu galau.

Jacqueline dengan teknik vokal klasik membawakan lagu Angels dari Sarah Mclachlan memukau para coach The Voice Indonesia. Pasalnya hanya dia satu-satunya peserta dengan genre tersebut.

"Penguasaan teknik pop klasik bagus banget dipadukan sama aksi panggung keren. Kamu itu sempurna," puji Armand seperti yang terlihat di GTV.

Lain Jacqoeline, lain pula penampilan dari Vionita dengan lagu milik Andien bertajuk Milikmu Selalu. Peserta asal Medan yang awalnya tak mendapatkan restu dari sang mama, akhirnya bisa membuktikan kemampuan bernyanyi hingga lolos ke babak ini. Pujian hadir Vidi Aldiano mengibaratkan suara Vionita layaknya nasi.

“Pulen, bikin nagih dan enak banget,” ujar Vidi. Sementara Nino RAN menyampaikan, “Penampilan kamu seperti mencerminkan kepribadian baik, seperti ‘Ih gue pengin temenan sama orang ini’.”

Sementara satu anak asuh Isyana lainnya, Nikita, berhasil mendapatkan standing ovation dari para coach lewat penampilannya membawakan And I am Telling You I’m Not Going. Lantaran gadis 16 tahun ini mampu mengontrol suara, meskipun memiliki kemampuan menggelegar.

“Penampilan kamu seperti monster buat kami, soalnya bisa jadi ancaman di grand final nanti,” ujar Nino mewakili timnya.

Mendengar sederet pujian dari para coach untuk anak asuhnya, Isyana Sarasvati kebingungan. Ia bahkan butuh waktu lama memilih satu diantara tiga peserta masuk ke babak battle.

Tiba di babak penentuan, juri pendatang baru ini memutuskan pilihan pada Nikita dan merelakan dua peserta lain tereliminasi. Namun kejutan tiba-tiba datang saat Titi Dj menekan tombol steal atau mencuri peserta lawan yang tereliminasi.

Vionita berhasil masuk tim Titi DJ dan hal itu sangat disyukuri Isyana Sarasvati. Selain menyelamatkan anak asuhnya, Vio pada awalnya memang berharap bisa menjadi anak asuh sang Dewi. Keberuntungan pun pada akhirnya berpihak pada Vionita yang tak pulang hari ini dan menyusul rekannya, Nikita masuk ke babak battle.