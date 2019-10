SEOUL - Pesepak bola Lee Dong Gook dan kelima anaknya resmi mundur dari program The Return of Superman. Kabar itu diumumkan Lee Soo Jin, istri striker klub Jeonbuk Hyundai Motors tersebut, pada 3 Oktober 2019.

Lewat unggahannya di Instagram, Lee Seo Jin mengatakan, kelima anaknya dan sang suami telah syuting episode terakhir mereka di Pulau Jeju. “Itu syuting terakhir yang penuh derai air mata,” ujarnya dalam unggahan tersebut.

Dalam lanjutan unggahannya, Lee Seo Jin secara khusus berterima kasih kepada tim produksi yang membuat kelima anaknya diterima baik oleh penggemar Korea dan internasional.

“Kami berbagi tawa dan tangis dengan The Return of Superman. Perjalanan ini sungguh luar biasa. Melihat kembali ke belakang, sungguh luar biasa bagaimana kalian membuat kami merasa spesial selama bertahun-tahun,” tutur Lee Seo Jin.

Ibu lima anak itu juga mengunggah video kenangan yang memperlihatkan Seol Ah, Soo Ah, dan Si An berterima kasih kepada para penggemarnya. Dalam video itu, Si An menyapa para penonton yang telah mendukung dan mencintainya.

“Terima kasih telah mencintaiku selama ini. Jangan menangis karena kalian tak bisa lagi menontonku. Tetap sehat, semuanya!” ujar Si An. Selanjutnya, Seol Ah mengaku sangat sedih karena harus mundur dari The Return of Superman.

“Meski sedih, tapi aku tidak akan menangis. Jadi, jangan menangis guys. Aku mencintai kalian semua,” ungkap Seol Ah. Terakhir Soo Ah memberikan salam perpisahan singkat yang begitu mengena. “Terima kasih sudah mencintaiku selama ini,” katanya.

Pesepak bola Lee Dong Gook bergabung dengan variety show populer tersebut pada 26 Juli 2015. Dia tampil bersama kelima anaknya: si kembar Jae Shi dan Jae Ah yang kala itu masih berusia 9 tahun. Lalu ada si kembar Seol Ah dan Soo Ah (2) dan Si An yang kala itu berusia 8 bulan.*

