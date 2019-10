SEOUL - Empat tahun vakum dari layar kaca, Seolhyun akhirnya kembali membintangi sebuah drama. Visual AOA ini comeback lewat drama baru JTBC bertajuk My Country.

Seolhyun terakhir bermain drama di Orange Marmalade (2015) bersama Lee Jonghyun eks CNBLUE. Setelah itu, Seolhyun disibukkan dengan 2 film, yakni Memoir of a Murderer (2017) dan The Great Battle (2018).

Kembali berakting di sebuah setelah empat tahun diakui Seolhyun tidaklah muda. Ada beban dan tekanan tersendiri yang dirasakan oleh mantan kekasih Zico tersebut.

"Ada beberapa tekanan. Tapi, aku menggunakan rasa tanggung jawab untuk melakukan yang terbaik sehingga bisa memberikan yang terbaik," tutur Seolhyun dalam konferensi pers My Country, seperti dikutip dari Soompi, Kamis (3/10/2019).

Karena para pemain dan kru selalu mendukung serta percaya padaku, aku bisa syuting dengan penuh percaya diri," lanjutnya.

Selain karena comeback berakting drama setelah empat tahun, tekanan lainnya muncul karena Seolhyun membagi waktu antara syuting My Country dan reality show Queendom. Idol-aktris 24 tahun itu harus syuting keduanya di saat bersamaan.

"Ketika ada sesuatu yang harus aku lakukan, aku bukan tipe yang berpikir bahwa itu akan melelahkan. Awalnya saat melihat padatnya jadwal, aku memang bertanya-tanya apakah ini akan terasa berat," papar Seolhyun.

"Tapi karena atmosfer di lokasi syuting sangat baik, semangatku jadi muncul. Aku juga berpikir, 'Staminaku lebih baik dari yang kupikirkan,'" tambahnya.

My Country merupakan drama saeguk yang mengambil setting akhir Dinasti Goryeo dan awal Dinasti Joseon. Cerita drama yang tayang mulai 4 Oktober 2019 ini masih akan berpusat pada perebutan kekuasaan.

Seolhyun beradu akting dengan Yang Se Jong dan Woo Do Hwan. Sementara dari belakang layar, ada kolaborasi sutradara Kim Jin Won (drama The Innocent Man dan Just Between Lovers) dan penulis skenario Chae Seung Dae (The Master of Revenge).