JAKARTA - Penyanyi Indonesia yang mulai go international, Agnez Mo memang kerap menjadi perhatian masyarakat. Bukan hanya karyanya saja yang disorot oleh publik, namun juga penampilan dari wanita 33 tahun tersebut.

Beberapa waktu lalu, Agnez sempat mendapatkan cukup banyak kritik dari masyarakat Indonesia terkait unggahannya di akun Instagram. Merasa bahwa dirinya berhak untuk mengunggah apapun di akun pribadinya, kali ini pelantun Coke Bottle tersebut pun kembali mengunggah dua buah video boomerang di Instagramnya.

Dalam video tersebut, Agnez terlihat mengenakan kalung emas yang bertumpuk di lehernya. Tak hanya itu, ia pun terlihat mengenakan bra dengan merek terkenal dan cukup mahal. Lewat unggahan itu, Agnez memperingatkan netizen bahwa akun ini adalah akun pribadinya.

"Beberapa orang akan mengatakan jangan memposting ini. Tapi kemudian saya ingat, sial, akun ini milik saya. Suka pakaiannya #AGNEZMO," tulis Aagnes menggunakan bahasa Inggris.

Melihat unggahan tersebut, beberapa netizen nampak mendukung Agnez Mo untuk mengekspresikan dirinya di sosial media. Pasalnya, Agnez diketahui tak hanya sekadar pamer kehidupan, tetapi tetap menorehkan prestasi di kancah Internasional dan tentu membuat bangga Indonesia.

"You can do whatever you want, you already make indonesia so proud to have you," tulis zyvenom.

"Post everything that you want gurllll! Who cares about them!" tulis ahwal_45_.

Meski cukup banyak netizen yang setuju dengan isi unggahan Agnez, tetap saja ada beberapa netizen yang mengaku tak suka dengan cara berpakaian Agnez.

Melalui kolom unggahannya, beberapa netizen menuliskan komentar bahwa mereka lebih menyukai sosok Agnez yang dulu dengan kesederhaannya. Bahkan, ada pula yang menuliskan bahwa go international tak harus berpenampilan layaknya orang-orang yang hidup di Amerika.

"Dulu Aq Kagum Nezzz , Tapi Sekarang Ogah.....!!! Rindu Kesederhanaan Mu , Waktu Kecil Tahun 2001," tulis casablancaasyraf.

"Bagusnya masih banyak pribadi pribadi bangsa Indonesia yang mampu go international tanpa menjual harga dirinya... Ketimbang go international tapi cuman sebatas di Amerika doang... Contohnya Joe Taslim. Dia asli WNI tapi dia enggak mengubah apapun dari dirinya bahkan kalau dia pun ada campuran darah Chinesenya..," tulis ciko_9010.