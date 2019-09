JAKARTA - Nikita Mirzani terlihat mesra dengan seorang pria berkewarganegaraan asing. Kemesraan tersebut dibagikan Niki melalui unggahan di Instagram pribadinya, Senin (30/9/2019).

Dalam foto tersebut, Nikita Mirzani dan pria bule tersebut tampak duduk di sebuah sofa yang sama. Pria yang diketahui bernama Betsalel itu terlihat merangkul pundak ibu 3 anak tersebut.

Sementara itu, Niki tampak merangkul balik sang pria di bagian perutnya. Keduanya tampak begitu nyaman satu sama lain.

Tak banyak yang dituliskan mantan istri Sajad Ukra itu dalam unggahnya. Niki hanya mengungkapkan kerinduannya lewat bahasa Perancis.

"Tu me manques boo 🦶🏻 (aku merindukanmu)," tulis Nikita Mirzani dalam kolom keterangan foto.

Unggahan tersebut pun kemudian ramai dikunjungi para netizen. Baru 4 jam dipublikasikan, foto tersebut sudah disukai oleh lebih dari 35 ribu warganet.

Komentar yang dituliskan netizen untuk foto tersebut pun kini sudah mencapai angka 200. Sebagian besar dari mereka mendukung jika Nikita Mirzani benar menjalin hubungan dengan pria tersebut.

"Mudah-mudahan dapat jodoh Perencong (Perancis) Nyai, biar kita bisa tetanggaan," tulis salah seorang warganet.

"Semoga sampai ke pelaminan ya Nyaiku, we love you" doa netizen lainnya.

"Semoga selalu bahagia Nyai," sahut warganet yang lain.

Sementara itu, dalam akun Instagram pribadinya, pria tersebut juga mengunggah kemesraannya dengan Nikita Mirzani pada 15 September lalu.

Sebanyak 3 foto kemesraan mereka pun dibagikan oleh pria yang diketahui berprofesi sebagai model itu.

"Hey girl you make me a little bit," tulis sang pria.

Nikita Mirzani pun terlihat berkomentar dalam foto yang dibagikan pria tersebut. Wanita 33 tahun itu pun tampak menggoda pria bule tersebut.

"A little bit here and there yes :p. I think you like me a little bit more than i do tho :p," balas Nikita Mirzani.