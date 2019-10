JAKARTA – The Voice Indonesia 2019 memasuki babak baru, Knockout pada Jumat (27/9/2019) di GTV. Dalam babak ini, tiga peserta dari satu coach bersaing untuk kembali dipilih maju ke babak Battle.

Pekan ini ada 18 orang menunjukkan kemampuan mereka diantaranya 6 peserta dari tim Vidi Nino dan Isyana Sarasvati serta tiga lainnya masing-masing dari tim Armand Maulana dan Titi DJ.

Persaingan sengit dan saling mencuri mewarnai babak perdana knockout. Seperti yang dilakukan Isyana Sarasvati pada anak didik Vidi Nino, Dimas Xiemens.

“Aku suka banget sama bahasa tubuh kamu saat nyanyi karena interaktif banget sama penonton,” puji Isyana.

Dimas Xiemen menjadi peserta yang tak dipilih tim Vidi Nino. Lantaran kalah bersaing dari Antonio dan Belinda. Meski berat melepas Dimas, namun dua penyanyi pria tersebut bersyukur jika peserta asal Maumere itu menjadi anak didik Isyana.

Selain Dimas yang bergabung bersama tim Isyana, dua lainnya ada Joy dan Adjani yang berhasil lolos ke babak Battle.

Sementara itu dari tim Vidi Nino terpilih dua peserta, Gery&Gani serta Belinda yang sukses menghempas empat peserta lainnya.

Gery&Gani menjadi kolaborasi apik saat mereka membawakan lagu milik Boyz II Men, I’ll Make Love To You di mash up dengan End of The Road. Sementara Belinda sukses dengan tembang dangdut, Laguku dari Erie Suzan.

Dua tim terakhir, Armand Maulana memilih Ono dengan aksi panggung yang memukau.

Hanya saja memang tak bisa dipungkiri rasa gugup mewarnai penampilannya kali ini. Terakhir, ada Titi DJ yang mendapatkan Rafi setelah menyisihkan dua anak didiknya, Givania dan Ersya.

“Asyik, menyanyinya aman. Jadi gua kasih nilai 8,” puji Armand yang disambut senyuman Titi dan anak didiknya.

Babak Knockout masih berlanjut di minggu depan. Jangan lupa tetap saksikan The Voice Indonesia setiap Kamis dan Jumat pukul 20.00 WIB di GTV.