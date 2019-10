JAKARTA - Hot gosip kali menghadirkan sosok aktris yang selalu menarik perhatian publik, Vanessa Angel. Ia baru saja mendapatkan kejutan berupa mobil dari seseorang yang dipanggil Mas B. Semakin kaget saat kendaraan berwarna merah itu dipenuhi pisang saat parkir di depan rumahnya.

Pelantun Indah Cintaku itu mengabadikan momen tersebut lewat unggahan di channel YouTube pada 23 September. Meski keheranan, Vanessa Angel tak mampu menahan rasa bahagianya saat melihat mobil bermerek Mercedes Benz slk 250 dan buah pisang kesukaannya.

Vanessa berteriak sambil memeluk bagian depan mobi lalu berlari kecil masuk ke mobil berplat nomor B 181 VNS. "Pisyang," ujar Vanesa sambil menggoyangkan tubuhnya.

Baca juga: Diberi Mobil Mewah, Vanessa Angle Malah Tertarik dengan Pisang

Tak ingin merasa bahagia sendirian, perempuan 27 tahun itu membagikan pisang dari Mas B kepada masyarakat yang ditemui sambil mengendarai mobil barunya. Menariknya, saat kamera vlog Vanessa mengarahkan bagian belakang mobil, ada yang berbeda.

Plat mobil di bagian belakang justru tertulis B170 CKY. Berbeda dengan plat depan yang mucul di awal video. Hal itu memancing komentar dari netizen.

"Kak, kok plat mobil belakang sama depan beda? di depan B 181 VNS," tulis seorang netizen. Sayangnya komentarnya tak digubris Vanessa Angel.

Meninggalkan soal plat nomor mobil baru mili Vanessa, kabar selanjutnya datang dari Nia Daniaty. Penyanyi senior itu mengaku syok saat megetahui dampak dari kecelakaan yang dialaminya pada 7 September 2019. Kondisi itu, menurut Nia, sampai membuatnya menangis.

"Saya itu enggak bisa bicara, karena mulut menganga terus. Melihat cermin, pasti nangis. Takut banget, karena susah juga bicara," ujar Nia Daniaty saat ditemui awak media di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Selasa 24 September 2019.

Baca juga: Disebut Terlihat Bodoh oleh Menkumham, Dian Sastro Angkat Bicara

Insiden itu tak membuat Nia trauma, dia hanya menjadikan pengalaman tersebut sebagai teguran untuk lebih berhati-hati ke depannya.

"Ini jadi pelajaran, lain kali kalau naik Jeep harus dicek dulu. Apalagi kursinya seperti itu. Seharusnya sih ada yang menjaga juga, ya," ungkapnya menambahkan.

Insiden kecelakaan itu dialami Nia saat mengikuti Pesta Rakyat Semarak Kemerdekaan RI pada 7 September 2019. Akibat rem blong, pelantun Gelas Gelas Kaca itu terhempas dengan wajah terbentur tiang mobil.

Beralih ke kabar selanjutnya, yakni dari sang aktor laga kenamaan Iko Uwais. Kali ini, dia memamerkan otot kekarnya di sebuah gym. Sambil telanjang dada, celana pendek tiga perempat di kaki kanan agak terangkat sedikit memperlihatkan paha dan betisnya yang juga tampak berotot.

Dalam keterangannya, Iko mengatakan, "What are you waiting for? Healty life, healthy family & also healthy couple (Apa yang Anda tunggu? Hidup sehat, keluarga sehat dan juga pasangan sehat)," katanya sementara sang istri, Audy Item berdiri di samping kanan sambil mengangkat barbel dengan posisi kaki selebar bahu.

Postingan di Instagram ini disukai 81.164 dengan 600 komentar. Penyanyi Ussy Sulistiawaty yang juga karib Audy Item tampak mengomentari postingan foto itu dengan mengatakan, "Wadidaaawwwwww pasangan tervaforiteeeeee @audyitem @iko.uwais," ujar Ussy. Selebihnya kebanyakan komentar bernada kagum, positif dan memuji.

Sementara netizen berakun agusfa.ical berkomentar pendek dengan mengatakan, "Sadessssss." Mungkin saking kagum dengan postur atletis sang bintang.