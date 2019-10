JAKARTA – Boyband asal Korea Selatan, NCT 127 meraih trofi di Indonesian Television Awards 2019 di kategori Special Awards. Piala tersebut diberikan Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo pada acara yang digelar pada Selasa 24 September 2019 di Studio RCTI, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Penghargaan Indonesian Television Awards kepada NCT 127 bukan tanpa sebab, lantaran boyband asuhan SM Entertainment itu telah mengukir sederet prestasi. Seperti yang diberikan Apple Music Awards kategori New Artist of The Week. Penghargaan ini didapatkan setelah Doyoung cs ini merilis album Cherry Bomb tahun 2017.

Baca juga: 2 Kejutan NCT 127 di Panggung ITA 2019

Selain Apple Music, NCT 127 juga menerima penghargaan dari Asia Artist Awards (Best Rookie Awards 2017), GAON Chart Music Awards (New Artist of The Year 2017), Golden Disk Awards (New Artist of The Year 2017, Disk Bonsang 2019).

NCT 127 juga sukses menyabet penghargaan dari Korea Popular Music Awards (Bonsang Awards 2018), Mnet Asian Music Awards (Best New Artist 2016, New Asian Artist 2017, Worldwide Fans Choice Top 10 pada 2018), Seoul Music Awards (New Artist of The Year 2017, Bonsang Award 2018) dan masih banyak lagi lainnya.

Mewakili tujuh member lainnya yang hadir di ITA 2019, Taeyong mengucapkan rasa terima kasihnya kepada RCTI. Karena undangannya tersebut, pelantun Superhuman ini mendapatkan piala di kategori Special Award. Baca juga: Mulut Tak Bisa Menutup usai Kecelakaan, Nia Daniaty Menangis “Kami percaya penghargaan ini juga dukungan dari penggemar. NCT 127 akan terus bekerja keras dan semoga kalian selalu menyukainya. Aku cinta kamu,” kata Taeyong. Menambahkan rekannya, Doyoung mengatakan ITA menjadi salah satu pertunjukkan hebat yang dihadiri olehnya. “Acara ini sangat seru, kami akan berusaha maksimal menampilkan performa yang bagus untuk kalian,” tutur penyanyi 23 tahun ini. Mengulas aksi panggung NCT 127 di ITA 2019, boyband yang memulai debut sejak 2016 ini menampilkan empat lagu hits, di antaranya Fire Truck, Cherry Bomb, Reguler dan Superhuman. NCT 127 juga memberikan tiga kejutan lain, di antaranya mengucapkan kata hingga kalimat bahasa Indonesia, mewakili ekspresi gemas emoji seperti tertera di handphone hingga dua personelnya, Doyoung dan Haechan meng-cover lagu Andmesh, Cinta Luar Biasa.