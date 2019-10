JAKARTA - Raffi Ahmad meraih penghargaan sebagai Pembawa Acara Terpopuler di ajang Indonesian Television Awards (ITA) 2019. Ayah satu anak ini sukses menghempas empat kandidat lainnya dalam acara yang digelar pada Selasa (24/9/2019) di studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta itu.

Empat selebriti yang dikalahkan Raffi Ahmad adalah Deddy Corbuzier, Gilang Dirga, Sule dan Irfan Hakim. Sambil tersenyum, Raffi menerima trofi penghargaan ITA yang diberikan Ayu Dewi serta Opie Kumis sebagai pembaca nominasi.

Dalam pidato kemenangannya, Raffi Ahmad mengaku tak percaya dengan kemenangannya karena persaingan yang cukup ketat di kategori ini.

"Terima kasih kepada semua pihak yang mendukung karier saya dan terutama paling spesial adalah istri saya, Nagita Slavina," ujar Raffi.

Menariknya, saat ia mengucapkan salam spesialnya, presenter musik Dahsyat itu sempat salah pengucapan antara doa dan dosa.

"Terima kasih untuk istriku tercinta atas dosanya, eh doa! Yang banyak dosa mah saya. Aku cinta kamu sayang!" sambung Raffi.

Selain Raffi Ahmad yang menerima penghargaan, ITA juga telah memberikam trofi kepada Master Chef Indonesia sebagai Program Akhir Pekan Terpopuler, Brownies di kategori Program Non Prime Time Non Drama Terpopuler dan FTV (SCTV) sebagai Program Non Prime Time Drama Terpopuler.

Acara Indonesian Television Awards 2019 tidak hanya bisa disaksikan melalui tayangan live di RCTI, namun juga lewat streaming di RCTI +. Ini menjadi tahun ke-4 gelaran Indonesian Television Awards.