SEOUL - Bak pepatah 'Mati satu, tumbuh seribu,' drama-drama Korea baru tak henti-hentinya bermunculan setelah serial sebelumnya tamat. Di dua minggu terakhir September ini saja, tercatat setidaknya ada lima drama baru Korea yang tayang.

Drama-drama ini mengusung berbagai genre dan setting waktu, dari romance hingga misteri, modern hingga saeguk. Apa saja drama-drama tersebut? Berikut rangkuman Okezone.

1. Pegasus Market

Drama ini berkisah tentang mini market bernama Cheonrima Mart dari Daema Group yang nyaris bangkrut. Moon Suk Goo (Lee Dong Hwi), manajer Cheonrima Mart merasa frustasi karena tak banyak pembeli di tokonya.

Di tengah krisis tersebut, datang Jung Bok Dong (Kim Byung Chul) yang ditugaskan sebagai CEO baru Cheonrima Mart. Moon Suk Goo merasa ada harapan dengan kehadiran Jung Bok Dong.

Namun, Jung Bok Dong ternyata memiliki niat buruk untuk menghancurkan Cheonrima Mart. Berhasilkah rencana busuk Jung Bok Dong? Akankah Moon Suk Goo menyadari niat jahat sang CEO?

Pegasus Market tayang setiap Jumat sejak 20 September 2019 di tvN. Selain Lee Dong Hwi dan Kim Byung Chul, drama ini juga dibintangi oleh Jung Hye Sung, Park Ho San, Jung Min Sung, dan masih banyak lainnya.

2. Flower Crew: Joseon Marriage Agency

Flower Crew: Joseon Marriage Agency merupakan versi saeguk (kolosal) dari Cyrano: Dating Agency yang tayang pada 2013 lalu. Versi saeguknya dibintangi oleh Seo Ji Hoon, Kim Min Jae, Park Ji Hoon, dan Gong Seung Yeon.

Flower Crew: Joseon Marriage Agency menceritakan perjalanan cinta Lee Soo (Seo Ji Hoon) dan Gae Ddong (Gong Seung Yeon). Cinta mereka terhalang status. Lee Soo adalah raja, sementara Gae Ddong merupakan rakyat jelata.

Tak ingin begitu saja menyerah memperjuangkan cintanya, Lee Soo meminta bantuan Flower Crew Matchmaking Agency, agen cinta terpercaya di Joseon. Lee Soo meminta mereka mengubah Gae Ddong sehingga pantas untuk menjadi istri sekaligus ratu Kerajaan Joseon.

Flower Crew: Joseon Marriage Agency tayang di JTBC setiap Senin dan Selasa sejak 16 September. Drama ini menggantikan slot drama remaja At Eighteen.

3. When the Camelia Blooms

Ini menjadi drama comeback Gong Hyo Jin dan Kang Ha Neul. Gong Hyo Jin terakhir bermain drama pada 2016 lewat Jealousy Incarnate. Pun demikian dengan Kang Ha Neul yang terakhir membintangi Moon Lovers: Scarlet Heart Ryoo di tahun yang sama.

When the Camelia Blooms bercerita tentang Dong Baek (Kong Hyo Jin) yang bertemu dengan 3 pria berbeda. Satu dari pria itu adalah orang baik, sementara dua lainnya jahat dan licik. Yong Sik (Kang Ha Neul) merupakan salah satunya.

When the Camelia Blooms tayang setiap Rabu dan Kamis di SBS sejak 18 September 2019. Selain Kang Ha Neul dan Gong Hyo Jin, drama ini dibintangi Kim Ji Suk, Ji E Suu, Oh Jung Se, dan Son Dam Bi.

4. The Running Mates: Human Rights

Menggantikan slot Class of Lies yang mengusung genre crime-mystery, The Running Mates: Human Rights bergenre legal-crime. Sesuai judulnya, drama ini berfokus tentang usaha membela hak asasi manusia.

Hang Yoon Seo (Lee Yo Won) adalah investigator yang bekerja berdasarkan bukti dan fakta. Di sisi lain, ada Bae Hong Tae yang selalu ingin menegakkan keadilan dan sering kali bertindak tanpa berpikir.

The Running Mates: Human Rights tayang setiap Rabu dan Kamis di OCN sejak 18 September 2019. Jang Hyun Sung, Oh Mi Hee, dan Kim Joo Young termasuk dalam daftar nama pemain-pemain drama ini.

5. Vagabond

Ini mungkin menjadi drama yang paling ditunggu pecinta drama Korea di akhir September 2019. Pasalnya, Vagabond menjadi drama comeback Lee Seung Gi setelah wajib militer. Vagabond juga dibintangi nama besar lain, yakni Suzy.

Vagabond mengisahkan Cha Dal Gun (Lee Seung Gi) yang harus kehilangan keponakannya dalam sebuah kecelakaan pesawat ke Maroko. Setelah melihat seorang penumpang selamat di Maroko, Cha Dal Gun meyakini ada yang sengaja menyabotase kecelakaan pesawat itu.

Di sisi lain, Go Hae Ri (Suzy) adalah seorang agen yang ditugaskan untuk menyamar di Maroko. Bersama dengan Cha Dal Gun, Go Hae Ri mencoba menyibak misteri dari kecelakaan pesawat tersebut.

Vagabond tayang menggantikan slot Doctor John di SBS setiap Jumat dan Sabtu sejak 20 September 2019. Selain Seung Gi dan Suzy, Shin Sung Rok juga bermain di drama ini.