LOS ANGELES - Ajang penghargaan Emmy Awards 2019 tentunya memberikan banyak kejutan di dalamnya. Beberapa jagoan yang sebelumnya diprediksi menang mudah, justru kandas di tangan lawan. Hal itu memang sudah biasa terjadi di kompetisi seketat Emmys.

Nama-nama baru terlihat banyak bermunculan sebagai pemenang dalam Emmys ke-71 ini. Kendati demikian, ada juga beberapa nama yang kembali mengulangi prestasinya seperti Bill Hader atau Alex Borstein.

Berikut ini kami rangkum kejutan-kejutan menarik yang terjadi dalam Emmy Awards 2019.

1. Kegagalan Veep dan Julia Louis-Dreyfus

Julia Louis-Dreyfus yang menjadi bintang dalam serial Veep HBO kembali menjadi sorotan dalam pagelaran Emmy Awards 2019. Julia diprediksi akan memenangkan piala Emmys ketujuhnya dengan peran yang sama. Sayangnya, Veep dan Julia gagal bersinar di acara tahun ini. Julia pun gagal mencetak sejarah sebagai pemenang di kategori sama selama tujuh tahun beruntun.

2. Julia Garner Pecundangi Game of Thrones

Jika ada kategori yang paling mengejutkan selama Emmy Awards 2019 berlangsung, maka kategori itu adalah Outstanding Supporting Actress in a Drama Series. Dalam kategori itu berjejer nama para pemain dari serial Game of Thrones, seperti Gwendoline Christie, Lena Headey, Sophie Turner, dan Maisie Williams. Keempat jagoan GoT nyatanya harus mengakui bahwa Julia Garner dari serial Ozark yang berhasil membawa pulang piala kemenangan.

3. Jodie Comer Raih Primetime Emmy Perdana

Jodie Comer dari serial Killing Eve memberikan kejutan karena keluar sebagai pemenang dalam kategori Outstanding Leading Actress in a Drama Series. Jodie mampu mengalahkan Emilia Clarke, Viola Davis, Mandy Moore, dan bahkan rekan mainnya di serial tersebut, Sandra Oh. Emmys 2019 akan menjadi kenangan terindah karena Jodie Comer berhasil meraih Piala Primetime Emmy pertamanya.