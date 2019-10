LOS ANGELES - Untuk ke-71 kalinya, Emmy Awards digelar Microsoft Theater, Los Angeles, Amerika Serikat, pada Minggu malam (22/9/2019) waktu setempat. Tahun ini, Game of Thrones, Chernobyl, dan The Marvelous Mrs. Maisel meraih kemenangan besar.

Musim pamungkas serial fantasi Game of Thrones yang ditayangkan HBO meraih 12 trofi, termasuk kategori drama terbaik dan aktor pendukung terbaik. Sementara serial The Marvelous Mrs. Maisel milik Amazon meraih delapan penghargaan sekaligus mendominasi trofi untuk genre komedi.

Sementara Chernobyl membuat kejutan dengan memboyong pulang 10 penghargaan, termasuk serial terbatas terbaik. Tak hanya serial tersebut, Fleabag juga sukses menarik perhatian pada ajang Emmy Awards 2019.

Serial yang tayang di BBC One itu meraih trofi serial komedi terbaik, penyutradaraan serial komedi terbaik, dan naskah komedi terbaik. Berikut adalah daftar pemenang lengkap Emmy Awards 2019.

Serial Drama Terbaik: Game of Thrones (HBO)

Serial Komedi Terbaik: Fleabag (Amazon Prime)

Miniseri Terbaik: Chernobyl (HBO)

Film Televisi Terbaik: Black Mirror: Bandersnatch (Netflix)

Aktor Utama Terbaik untuk Drama: Billy Porter (Pose)

Aktris Utama Terbaik untuk Drama: Jodie Comer (Killing Eve)

Aktor Terbaik untuk Serial Komedi: Bill Hader (Barry)

Aktris Terbaik untuk Serial Komedi: Phoebe Waller-Bridge (Fleabag)

Akor Utama untuk Serial/Film Pendek: Jharrel Jerome (When They See Us)

Aktris Utama untuk Serial/Film Pendek: Michelle Williams (Fosse/Verdon)

Program Kompetisi: RuPaul’s Drag Race (VH1)

Serial Sketsa Variety Terbaik: Saturday Night Live (NBC)

Serial Variety Talk: Last Week Tonight with John Oliver (HBO)

Aktris Pendukung Terbaik untuk Drama Seri: Julia Garner (Ozark)

Aktor Pendukung Terbaik untuk Drama Seri: Peter Dinklage (Game of Thrones)

Aktris Pendukung Terbaik untuk Serial Komedi: Alex Borstein (The Marvelous Mrs. Maisel)

Aktor Pendukung Terbaik untuk Serial Komedi: Tony Shalhoub (The Marvelous Mrs. Maisel)

Aktris Pendukung Terbaik untuk film/Serial Pendek: Patricia Arquette (The Act)

Aktor Pendukung Terbaik untuk film/Serial Pendek: Ben Whishaw (A Very English Scandal)

Penyutradaraan Serial Komedi Terbaik: Fleabag: Episode 1 Prime Video (Harry Bradbeer)

Penyutradaraan Drama Seri Terbaik: Ozark, Reparations, Netflix (Jason Bateman)

Penyutradaraan FTV/Serial Pendek Terbaik: Chernobyl, HBO (Johan Renck)

Penyutradaraan untuk Serial Variety Terbaik: Saturday Night Live Host: Adam Sandler, NBC (Don Roy King)

Skenario Serial Komedi Terbaik: Fleabag, Episode 1 Prime Video (Phoebe Waller-Bridge)

Skenario Drama Seri Terbaik: Succession, Nobody is Ever Missing, HBO (Jesse Armstrong)

Skenario FTV/Serial Pendek Terbaik: Chernobyl, HBO (Craig Mazin)

Skenario Serial Variety Terbaik: Last Week Tonight with John Oliver (HBO)*