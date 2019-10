JAKARTA – Ajang pencarian bakat The voice Indonesia episode 8 kedatangan 12 peserta yang menunjukkan bakatnya di hadapan para coach. Dari 12 peserta tersebut, 9 di antaranya berhak melaju ke babak knockout dan melengkapi formasi tim para coach.

Coach Armand Maulana mendapatkan dua kontestan baru untuk bergabung ke timnya. Dua kontestan tersebut adalah Nura Irina asal Tembagapura dan Julian Melchior peserta dari Manado.

Nura berhasil memukau tiga coaches yakni Vidi Nino, Titi DJ dan Armand Maulana lewat lagu One and Only milik Adele. Setelah ketiga coaches berbalik, gadis 20 tahun itu akhirnya memilih Armand untuk menjadi coachesnya di The Voice Indonesia season 4.

Berbeda dari Nura, Armand tak berlu berebut dengan coaches lain untuk menggaet Julian ke dalam timnya. Hal tersebut lantaran hanya Armand Maulana yang membalikkan kursi untuk pria 21 tahun ini.

Coach Titi DJ di episode ini hanya menambahkan satu kontestan yakni Givania ke timnya. Membawakan lagu berjudul Overjoyed, remaja 19 tahun ini membuat Titi DJ dan Isyana Sarasvati membalikkan kursinya, pertanda mengajak Giva untuk menjadi bagian dari timnya.

Di episode ke-8 ini, coach pendatang baru Isyana Sarasvati menambah tiga anggota untuk #TIMISYANA. Tiga anggota baru tersebut adalah Dnanda, Tommy dan Sally.

Isyana Sarasvati menjadi satu-satunya coach yang memutar kursi untuk Dnanda. Peserta asal Riau itu berhasil memikat hati Isyana melalui lagu berjudul Ku Cinta Kau Apa Adanya yang dipopulerkan oleh Once.

Sementara itu, untuk menggaet Tommy, Isyana Sarasvati harus bersaing dengan empat coaches lainnya yang ikut terpukau dengan penampilan peserta asal Maumere itu. Pada akhirnya, Tommy memilih menjadi bagian dari tim yang dipimpin oleh coach pendatang baru tersebut. Persaingan antar coach kembali terjadi di penampilan Saly Yuniar. Untuk menggaet Saly, Isyana pun harus beradu rayu dengan Vidi Nino dan Armand Maulana. Serupa dengan Isyana Sarasvati, coach Vidi Nino juga menambah 3 kontestan untuk bergabung ke dalam timnya. Ketiga kontestan tersebut yakni Antonio Manurung asal Medan, Truly Lidya asal Jakarta serta Licya Cendrasyca. She’s True Merdu @trulylidyaa lolos ke babak selanjutnya bersama #TeamVidiNino selamat ya #Thevoice4Indonesia #TheVoicegtv #BlindAuditionEPS8 pic.twitter.com/D97w1vRntQ — THE VOICE INDONESIA GTV (@TheVoiceGTV) September 20, 2019 Berhasil menggandeng Antonio, Vidi Nino harus beradu rayu dengan Armand Maulana. Akhirnya, Antonio pun mempercayakan Vidi dan Nino menjadi coachnya di The Voice Indonesia season 4 ini. Sementara itu, penampilan Truly Lidya lewat lagu Fallin membuat Vidi dan Nino menjadi satu-satunya coach yang membalikkan kursi. Dengan begitu, secara otomatis, Truly menjadi bagian dari tim Vidi Nino. Hal senada juga kembali terjadi ketika Licya Cendrasyca tampil membawakan lagu mandarin berjudul Ni Shou Ni Bu Gan Ai Wo yang dipopulerkan oleh Phan Mei Chan. Vidi dan Nino menjadi satu-satunya coach yang membalikkan kursi mereka. Baca Juga: Barbie Kumalasari Terbang ke Amerika Hanya 8 Jam, Boy William: Lo Naik Apa? Berikut, hasil akhir dari blind audition The Voice Indonesia Season 4 episode 8: Armand: Nura dan Julian Titi : Givania Vidi Nino: Antonio, Truly dan Licya Isyana : Tommy, Saly dan Dnanda