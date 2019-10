JAKARTA – Para coaches The Voice Indonesia 4 Kembali memperkuat tim masing-masing. Di episode ke-7, Kamis (19/9/2019), masing-masing coaches mendapatkan anggota baru untuk melengkapi formasi tim mereka.

Coach Titi DJ menambah formasi #TimTiti dengan dua kontestan baru yakni R. Wijaya Kusuma alias Aya asal Surabaya serta Annisa Lubis dari Medan. Aya mampu membuat Titi DJ terpukau melalui penampilanya saat menyanyikan lagu Cintaku Kandas yang dipopulerkan Syahrini dengan gaya rock andalannya.

Sementara itu, Annisa Lubis memukau coach Titi DJ lewat lagu Taylor Swift yang berjudul I Knew You Were. Titi DJ merupakan satu-satunya coach yang membalikkan kursinya ke arah Annisa.

Armand Maulana malam ini menjadi coach yang mampu menggaet kontestan terbanyak untuk masuk ke dalam #TimArmand. Di episode ke-7 ini, tiga peserta yakni Firdha Rachmadani asal Bandung, Ni Luh Putu Suciyantini asal Denpasar dan Trianetha asal Kupang resmi menjadi anak asuh Armand.

Firdha Rachmadani berhasil menarik perhatian Armand Maulana dengan membawakan lagu Back to Black yang dipopulerkan oleh Amy Winehouse. Sementara itu, Trianetha asal Kupang berhasil membuat Armand Maulana membalikkan kursi berkat penampilannya menyanyikan lagu Starving yang dipopulerkan oleh Hailee Steinfeld.

Aksi saling berebut dengan coach lain dilakukan Armand untuk menggaet Ni Luh Suciyanti. Akhirnya, gadis sal Denpasar itu memilih untuk bergabung dengan #TimArmand.

Coach Vidi Nino kedatangan kontestan duo di tim mereka. Nada Syasita dan Nida Syasita merupakan anak kembar yang membawakan lagu Tolong di Episode 7 The Voice Indonesia Season 4 ini.

Selain Nada dan Nida, #TimVidiNino juga memperkuat tim mereka dengan menggaet Jordie. Untuk menghadirkan Jordie di tim mereka, Vidi dan Nino harus melakukan adu rayu dengan 3 coaches lainnya.

Sama seperti Vidi Nino dan Titi DJ, coach pendatang baru Isyana Sarasvati juga menambah dua anggota baru di timnya. Armand Doran Butar-butar mampu mengetuk hati Isyana dengan lagu berjudul Merindukanmu dari D’Masiv.

Sementara itu, untuk mengajak Maretha bergabung dalam #TimIsyana, pelantun lagu Keep Being You itu harus bersaing dengan Vidi dan Nino. Dengan pertimbangan yang matang, Maretha pun memilih untuk menjadi bagian dari Tim Isyana.