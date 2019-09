JAKARTA - Riri Muha, model yang berparas cantik tengah merambah ke dunia tarik suara. Berkat wajahnya yang sering wara-wiri di salah satu video streaming, produser Intan Bacil langsung tertarik menjadikan Riri sebagai penyanyi. Perempuan kelahiran Bandung 13 Juli 1992 tersebut dinilai memiliki potensi luar biasa.

“Tahun lalu saya ketemu Riri lewat salah satu video streaming. Saya lihat dia punya potensial luar biasa bukan hanya dari look tapi suara juga khas. Riri buat saya mempumyai satu keunikan yaitu menyanyi punya jiwa. Banyak penyanyi dengan suara bagus tapi kurang menjiwai,” terang Bacil dalam rilis yang diterima Okezone.

Baca Juga:

Asyik Joget, Nikita Mirzani Tepergok Tak Kenakan Bra

Bisnis Kopi, Lucinta Luna Kebanjiran Tawaran hingga Luar Negeri

Hingga akhirnya Bacil berdiskusi dengan timnya untuk membuat gebrakan dengan menggandeng Riri sebagai penyanyi baru. Bacil akhirnya meminta Bembi Noor untuk membuatkan sebuah lagu untuknya, yaitu Bukan Cinta Sejati.

Akhirnya Riri bersama Limaduabelas musik merilis lagu Bukan Cinta Sejati pada 9 September 2019. Lagu tersebut diproduseri oleh Intan Bacil dan Rico Tian sementara musiknya diaransemen oleh musisi andal Tohpati.

"Lagu ini easy listening, semua orang dengar ya dan pernah merasakan sedih karena liriknya memang sudah dibuatkan jadi oleh sang pencipta lagu, jadi ini bukan pengalaman cinta apalagi pribadi aku. Dan Aku berharap lagu ini diterima banyak orang,” ungkap Riri pada peluncuran single Bukan Cinta Sejati di The Pallas, SCBD, Jakarta.

Menurut Bambie Noor, sang pencipta lagu, Bukan Cinta Sejati mengisahkan tentang seseorang yang kehilangan cinta sejatinya. Di saat cintanya dalam dan memimpikan masa depan, kekasihnya malah mendua, meninggalkannya dan menjadikannya sebagai masa lalu.

Baca Juga:

Asyik Joget, Nikita Mirzani Tepergok Tak Kenakan Bra

4 Fakta Kasus Perceraian Bopak Castello dan Putri Mayangsari

Sebelum merilis single Bukan Cinta Sejati, Riri rupanya sudah pernah meluncurkan single pertamanya, How You Should Love pada tahun 2017. Ia mengaku memiliki hobi menyanyi sejak kecil hingga sempat membuat album penyanyi cilik. Hanya saja, ia belum bisa mengembangkan bakatnya karena tidak mendapat dukungan orang tua.

Meskipun masih baru dalam dunia musik Tanah Air, Riri sudah memiliki sederet prestasi, antara lain finalis salah satu live streaming Voice Internasional dan Host program streaming LDR di Okezone.