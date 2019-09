JAKARTA - Akun Instagram Poppy Kelly sempat tidak bisa ditemukan pasca Nikita Mirzani sesumbar akan melaporkannya ke pihak berwajib. Poppy akhirnya kembali hadir lewat postingan fotonya di Instagram pada Minggu (1/9/2019).

Poppy terlihat sedang duduk sendirian di sebuah kursi taman yang ada di kota New York, Amerika Serikat. Putri pengacara Elza Syarief itu tampak menikmati suasana dengan gaya santainya yang mengenakan kaus belang-belang berpadu dengan hotpants dan tak lupa topi sebagai pemanis penampilannya.

Bersamaan dengan postingan tersebut, ia menuliskan caption yang merupakan potongan lirik lagu Ed Sheeran dan Justin Bieber, I Don't Care.

"Cause I don't care when I'm with my baby, yeah all the things disappear and you're making me feel like maybe i am somebody. I can deal with the bad nights. When i'm with my baby, yeah ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, oo. (Karena aku tak peduli saat aku dengan sayangku, yeah. Semua hal-hal buruk menghilang. Dan kamu membuatku seperti aku adalah seseorang. Aku bisa menerima malam yang buruk. Saat aku dengan sayangku, yeah. Ooh ohh ohh)," demikian potongan lirik lagu yang diunggah Poppy.

Konflik antara keduanya terjadi saat Poppy menyebut Nikita Mirzani sebagai pelacur di media sosial. Merasa nama baiknya tercemar, ibu tiga anak tersebut pun berniat melaporkan Poppy ke pihak berwajib. Menurut Nikita, aksi Poppy tersebut memberikan keuntungan baginya andai ingin menempuh jalur hukum. Pasalnya, hinaan tersebut terucap di media sosial. Aktris 33 tahun tersebut merasa tidak salah seandainya melaporkan Poppy atas tuduhan pencemaran nama baik. Selagi tidak bersalah, Nikita merasa perlu membela diri semaksimal mungkin. Baca Juga: Vanessa Angel Unggah Video Berbisik dan Mendesah, Warganet: Stres "Siapa yang masalah? Kan gue enggak bikin masalah. Sekarang gue yang ngelaporin, terbalik. Gue enggak pernah cari masalah sama siapapun," jelas Nikita saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta pada akhir Agustus kemarin.