JAKARTA – Sutradara Livi Zheng mengklaim film garapannya yang berjudul Bali: Beats of Paradise menyaingi Avengers: Infinity War di ajang Piala Oscar. Hal ini ditunjukkan Livi melalui unggahannya di Instagram.

Dalam sebuah tangkapan layar, terlihat Bali: Beats of Paradise berada dalam salah satu list kategori Oscar bersama Avengers: Infinity War yang menduduki daftar teratas.

Beberapa film lain yang tertulis dalam daftar tersebut adalah Azad yang dibintangi oleh Asghar Bhatti, Bad Samaritan, Bad Times at The El Royale, Bathtubes Over Broadway, Beast dan Beautiful Boy.

“Film Livi Bali: Beats of Paradise bersaing dengan Avengers: Infinity War seperti yang ditulis di website official Oscar,” tulis Livi Zheng dalam unggahannya di Instagram, Minggu (1/9/2019).

Unggahan tersebut kemudian ramai dikomentari oleh netizen. Sebagian dari mereka memberikan semangat pada Livi untuk terus berkarya. Namun, tak sedikit pula yang justru menghujat sutradara Brush with Danger itu. Seorang netizen bahkan menyebut Livi berhalusinasi lantaran mengklaim masuk dalam nominasi Oscar. "Pengin bisa kayak mba Livi. Bisa halu tiap hari tanpa pakai narkoba," ujar salah seorang warganet. Sementara itu, ada pula yang merasa janggal lantaran Bali: Beats of Paradise sendiri disandingkan dengan film dari genre lainnya. "Logikanya beda jenis atau genre kok bisa bersaing. Nominasi dokumenter ada sendiri. Atuh gimana bersaingnya wong Avengers beda jenis atau genre dengan film sampean," pendapat netizen yang lain. "Bikin film aja dulu yang WUAH baru BUAAACOOT," tulis netizen lainnya.