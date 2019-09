JAKARTA - Stars Project melanjutkan kemeriahan Hodgepodge Superfest 2019 di Allianz Ecopark Ancol, Jakarta, Minggu (1/9/2019). Beranggotakan delapan talent Star Media Nusantara (SMN), Stars Project membawakan lagu hasil aransemen ulang karya Michael Jackson.

Baca Juga: Drummer Ini Ungkap Kalimat Terakhir Michael Jackson Sebelum Meninggal

Aksi Stars Project dibuka dengan penampilan Ghaitsa Kenang lewat lagu Billie Jean. Setelahnya, personel Stars Project lain seperti Ocha, Glen, Kevin, Trio Wijaya, Igan Andhika, Ghea dan Alil Amaya satu per satu naik panggung untuk membawakan karya populer Michael Jackson.

Beberapa lagu yang dibawakan adalah Black and White, Earth Song, You're Not Alone dan Love Never Felt So Good. Masing-masing lagu dinyanyikan Alil Amaya, Trio Wijaya, Ghea dan Igan Andhika.

Tak hanya tampil dalam format solo, aksi Stars Project juga diwarnai penampilan kolaborasi.

Para personel wanita yang terdiri dari Ghaitsa Kenang, Ocha dan Ghea membawakan salah satu lagu Jackson Five berjudul I Want You Back. Setelahnya, seluruh personel Stars Project naik panggung bersama untuk membawakan lagu Heal The World.

Aksi tribute to Michael Jackson sendiri dipersiapkan Stars Project untuk merayakan ulang tahun sang musisi legendaris. Seperti diketahui, hari ulang tahun Michael Jackson jatuh pada 29 Agustus 2019 kemarin. Baca Juga: Billy Syahputra Ungkap Bagian Tubuh Elvia Cerolline yang Paling Seksi "He is King of Pop. Dia adalah seorang performer yang luar biasa. Aku sendiri harus belajar banyak, karena meskipun sudah tidak ada karya-karyanya masih melegenda sampai saat ini," ujar Ghea menggambarkan kekagumannya terhadap sosok Michael Jackson.