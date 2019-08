JAKARTA - The Used menjadi salah satu band yang tampil di hari pertama Hodgepodge Superfest 2019, Sabtu (31/8/2019). Tampil enerjik, The Used pun mampu membangkitkan semangat para penonton yang menyaksikannha di depan panggung.

Baca juga: TVXQ Ungkap Makna Circle dalam Konsernya

Mengawali penampilan dengan lagu Take It Away, kehadiran The Used pun disambut meriah oleh para fansnya. Seakan tak kehabisan tenaga, para penonton pun semakin antusias seiring penampilan The Used.

Meskipun waktu sudah menunjukkan tengah malam, namun semangat para penonton semakin terbakar. Terlebih The Used sendiri membawakan belasan lagu hitsnya.

Para penonton pun ikut berjingkrak mengikuti irama lagu The Used yang upbeat. Hampir seluruh penonton pun ikut menyanyikan lagu-lagu yang dibawakan The Used, di antaranya Bird and The Worm, Pretty Handsome Awkward, Box Full of Sharp Objects serta Blood on My Hands.

Baca juga: Gelar Konser Perdana di Indonesia, TVXQ Sukses Bikin Penggemar Histeris

Menyusul penampilan The Used, grup band .Fest pun tampil menghibur para penonton. Sementara itu, Hodgepodge Superfest 2019 hari pertama ditutup oleh penampilan dari Laidthis Nite.

Hodgepodge Superfest 2019 digelar di Ecopark Ancol, Jakarta Utara. Digelar selama dua hari, 31 Agustus dan 1 September 2019, acara ini dimulai pukul 15.45 WIB.

(ady)