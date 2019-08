SEOUL – Netflix mulai menayangkan drama Love Alarm, pada 22 Agustus 2019. Drama bergenre romantis tersebut diadaptasi dari komik daring populer berjudul serupa karya Chon Kye Young.

Drama tersebut berkisah tentang perusahaan pengembang teknologi yang menciptakan sebuah aplikasi unik bernama Love Alarm. Menariknya, aplikasi tersebut mampu ‘membaca’ rasa suka seseorang kepada orang lain hanya dari radius 10 meter.

Kisah Love Alarm dimulai saat seorang mantan model popular, Seon Oh (Song Kang) pindah ke sekolah Jojo (Kim So Hyun) dan Hye Young (Jung Ga Ram). Lewat aplikasi Love Alarm, Jojo mengetahui Seon Oh punya perasaan padanya.

Di balik rasa bahagia yang dirasakan Jojo dan Seon Oh, ternyata ada Seon Oh yang terluka. Bersahabat selama 12 tahun ternyata membuat Seon Oh menyukai Hye Young yang hanya menganggap dirinya sebagai saudara.

Selain tiga tokoh tersebut, ada Max, seorang idol K-Pop populer yang diperankan aktor muda Song Geon Hee. Sementara aktor Shin Seung Ho dipercaya untuk menghidupkan peran Il Sik, seorang atlet judo sekolah yang juga menyukai Jojo. Lee Na Jung, sutradara Love Alarm mengatakan, drama ini membawa pesan khusus untuk setiap penontonnya. Seseorang harus memiliki keberanian untuk menyatakan cinta kepada orang yang mereka sukai. "Sikap itu juga bisa mencerminkan seperti apa dirimu sebenarnya," kata Lee Na Jung seperti dikutip dari Soompi, pada 10 Agustus silam.