JAKARTA - Penyanyi campur sari asal Jawa Tengah, Didi Kempot, belakangan cukup digandrungi para muda mudi. Sebelumnya, pada Minggu 14 Juli 2019 lalu, pria yang dijuluki sebagai "Godfather of Broken Heart" tersebut sempat menjadi trending topic Twitter, usai melakukan Ngobam (Ngobrol Bareng Musisi) bersama Gofar Hilman, di Kartosuro, Jawa Tengah.

Terkenal dengan lagu-lagunya yang menyayat hati, kini pria yang dipanggil dengan sebutan Lord Didi ini mampu menggaet para millenial. Apalagi pria 52 tahun ini kerap melantunkan lagu bertemakan kasmaran hingga pengkhianatan cinta.

Berikut Okezone menyajikan empat buah lirik serta chord lagu milik Didi Kempot tentang perselingkuhan

1. Dalan Anyar

Dalan Anyar, menceritakan tentang seseorang yang mengetahui kekasihnya telah berselingkuh. Di hadapannya, di Barat Terminal Keronegoro, Ngawi, orang tersebut diceritakan baru saja melihat kekasihnya berjalan bersama orang lain.

Intro : C Em F G

Am Em F G

C Em

Kembang tebu sing kabur kanginan

F G

Saksi bisu sing dadi kenangan

C Em

Prasetyamu kuwi mung kiasan

F D G

Tresnamu saiki wis ilang

Reff :

Am Em

Ning dalan anyar kowe karo sopo

F G

Aku ngerti dewe ning ngarepe moto

Am Em

Ning dalan anyar kowe karo sopo

F

Ning kulon terminal

D G C

Kertonegoro. .ngawi

Interlude : C Em F G C

Am Em F G C

C Em

Kembang tebu sing ning sawah ndeso

F G

Ora garing senajan mongso ketigo

C Em

Tansah eling jamane semono

F D7 G

Ning kulon terminal . . Kertonegoro. .

Reff :

Am Em

Ning dalan anyar kowe karo sopo

F G

Aku ngerti dewe ning ngarepe moto

Am Em

Ning dalan anyar koww karo sopo

F

Ning kulon terminal

D G

Kertonegoro. .

Am Em

Ning dalan anyar kowe karo sopo

F G

Aku ngerti dewe ning ngarepe moto

Am Em

Ning dalan anyar koww karo sopo

F

Ning kulon terminal

D G C

Kertonegoro. .ngawi

C

Sewu sms mu isih

Em

Tak simpen ono ning hp ku

F G

Wacanen esuk awan wengi lan sore

C

Sewu sms mu isih

Em

Tak simpen ono ning hp ku

F G Am

Ning kulon terminal kertonegoro. . Ngawi

2. Pantai Klayar

Lagu Pantai Klayar, dipopulerkan Didi Kempot pada 2017 lalu. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang ditinggal pergi lantaran kekasihnya memilih untuk menikah dengan orang lain, dan mengingkari janji yang telah diucapkan di Pantai Klayar.

Intro : C Em F G

C Em F G C

C Em F

Tulung sawangen. . Sawangen aku. .

F G

Sing nandang rindu. .

C Em

. . Oh tulung muliho. .

F Dm G

Senadyan sedelo aku wis lilo

Am Em

. .samar ati iki samar

F

Yen nganti kowe lali

G

Janjimu ning pantai klayar

Am Em

. .samar ati samar

F Dm

Yen nganti kowe tego

G C

Ninggal aku ganti pacar. .oo. uu. .oo. .

Interlude : C Em F G. C

C Em Am

Sedelo wae aku ora biso

F G

Adoh kowe ning opo ninggalke lungo

C Em Am

Sakedep netro aku ora lilo

F

Yen kowe nganti, gandeng

G C

Karo wong liyo. . .oo. .uu. .o. .

Interlude : Am Em Dm G C

Dm Em F D G C

C Em F

Tulung sawangen. . Sawangen aku. .

F G

Sing nandang rindu. .

C Em

. . Oh tulung muliho. .

F Dm G

Senadyan sedelo aku wis lilo

Am Em

. .samar ati iki samar

F

Yen nganti kowe lali

G

Janjimu ning pantai klayar

Am Em

. .samar ati samar

F Dm

Yen nganti kowe tego

G C

Ninggal aku ganti pacar. .oo. uu. .oo. .

Interlude : C Em F G. C

C Em Am

Sedelo wae aku ora biso

F G

Adoh kowe ning opo ninggalke lungo

C Em Am

Sakedep netro aku ora lilo

F

Yen kowe nganti, gandeng

G C

Karo wong liyo. . .oo. .uu. .o. .

Interlude : Am Em Dm G C

Dm Em F D G C

C Em Am

Sedelo wae aku ora biso

F G

Adoh kowe ning opo ninggalke lungo

C Em Am

Sekedep netro aku ora lilo

F

Yen kowe nganti, gandeng

G C

Karo wong liyo. . .

C Em Am

Birune segoro kutho pacitan

F G

Nyimpen janjimu seprene ra biso ilang

C Em Am

Birune segoro kutho pacitan

F

Pantai klayar sing nyimpen

G C

Sewu kenangan . .oo. .uu..o . .

3. Pamer Bojo

Hampir sama dengan Pantai Klayar, lagu Pamer Bojo juga merupakan lagu tentang perselingkuhan, dimana seseorang ditinggal pergi, lantaran kekasihnya memilih untuk menikah dengan orang lain. Parahnya, sang kekasih yang tega berselingkuh, juga memperkenalkan pasangan barunya sebagai istri atau suami, kepada mantan kekasihnya.

intro:C F C Am Em F G Em Am,F G

C F C

Koyo ngene rasane wong nandang kangen

Am . Em

Rino wengi atiku rasane peteng

F G Em Am

Tansah kelingan kepengen nyawang

F Dm G

sedelo wae uwis emoh tenan

Intro:Dm G

C F C

Cidro janji tegane kowe ngapusi

Am Em

Nganti seprene suwene aku ngenteni

F G Em Am

nangis batinku nggrantes uripku

F G C

teles kebes netes eluh neng dadaku

Musik;Am Em F Am ,Am Em F G C

reff:

C Em

Dudu klambi anyar

. F

sing neng njero lemariku

Dm G

Nanging bojo anyar sing mbo pamerke neng aku

Intro:F G C

C Em

Dudu wangi mawar

F

Sing tak sawang neng mripatku

Dm G

Nanging kowe lali nglarani wong koyo aku

F G

Neng opo seneng aku

Em Am

Yen mung gawe laraku

F G C

Pamer bojo anyar neng arepku

C . F C

Cidro janji tegane kowe ngapusi

Am Em

Nganti seprene suwene aku ngenteni

F G Em Am

Nangis batinku nggrantes uripku

F G . C

Teles kebes netes eluh neng dadaku

intro:Am Em F Am ,Am Em F G C

reff:

C E

Dudu klambi anyar

. F

sing neng njero lemariku

Dm G

Nanging bojo anyar sing mbo pamerke neng aku

Intro:F G C

C Em

Dudu wangi mawar

F

Sing tak sawang neng mripatku

Dm G

Nanging kowe lali nglarani wong koyo aku

4. Cidro

Pengkhianatan cinta menjadi pembahasan utama dalam tembang Cidro yang dirilis Didi Kempot melalui album bertajuk Didi Kempot Live In Suriname 2018 lalu. Lagu ini mengisahkan tentang pasangan yang tega mengingkari janji dan membuat hancur perasaan kekasihnya yang sudah terlanjur cinta.

Intro : C Em Am Em F G C

C Em Am Em

Wes sakmestine ati Iki nelongso

F G. C

Wong sing tak tresnani mblenjani janji

Dm G. C G. Am

Opo ora eling naliko semono

Dm G C

Kebak kembang wangi jeroning dodo

Intro F G

C Em. Am. Em

Duh piye maneh Iki pancen nasibku

F G G

Kudu nandang loro koyo mengkene

Dm G. C. G Am

Remuk ati Iki yen eling janjine

Dm G C

Ora ngiro jebul lamis wae

Reff :

Am Em

Gek opo salah awakku Iki

F. G C

Koe nganti tega mblenjani janji

Am Em

Opo mergo kahanan utipku Iki

F G

Mlarat bondo siji karo uripmu

F

Aku nelongso

C. G Am

Mergo kebacut tresno

Dm G C

Ora ngiro saikine cidro