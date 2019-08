JAKARTA - NU'EST akhirnya memenuhi janji mereka untuk tampil di Indonesia dalam gelaran konser bertajuk '2019 NU’EST Concert Segno in Jakarta'. Konser solo perdana NU'EST di Indonesia ini akan digelar nanti malam, Sabtu (3/8/2019) di Istora Senayan, Jakarta.

Baca Juga: Goda Fans Tanah Air, NU' EST Bilang 'Aku Cinta Kamu' Pakai Bahasa Indonesia

Boyband asuhan Pledis Entertainment ini sebenarnya telah mempersiapkan konser di Jakarta pada 2018 lewat sub-unit mereka, NU'EST W. Tapi konser bertajuk Double You In Jakarta ini batal digelar.

Kini, dalam formasi lengkap mereka, NU’EST yang digawangi oleh Ren, Baekho, JR, Aron dan Min Hyun siap menunjukkan penampilan spesial kepada penggemar yang biasa disapa Love.

Namun sebelum boyband yang memulai debut pada 2012 ini tampil, tidak ada salahnya untuk mengintip lagu apa saja yang akan hadir dalam konser bertajuk Segno. Melihat dari konser di negara-negara lain, berikut adalah lagu yang diperkirakan akan dibawakan Aron cs nanti malam.

1. Hello

Hello menjadi salah satu lagu bersejarah bagi NU’EST karena dirilis tak lama setelah mereka debut pada 2012. Single ini meraih sukses besar setelah 4 tahun dirilis.

Hal ini menyusul kepopuler yang didapat member NU’EST setelah mengikuti Produce 101 season 2 dan Hwang Min Hyun lolos sebagai member Wanna One. Lagu-lagu lama milik NU’EST mulai didengar publik dan Hello menjadi single yang digemari. Soompi mencatat jika pada Juni 2017, lagu ini bertengger di posisi puncak Genie, nomor 2 di Bugs, dan nomor 3 di Melon.

Merujuk pada konser Segno yang sebelumnya digelar di Korea dan Hong Kong, Hello menjadi bagian dari setlist NU’EST. Maka kecil kemungkinan jika lagu ini sendiri tidak hadir di Indonesia bukan?

2. Overcome

Overcome hadir sebagai single utama NU’EST di mini album terbaru bertajuk Q Is yang rilis pada Februari 2016. Ini juga menjadi comeback boyband asuhan Pledis Entertainment itu di Korea setelah mereka meniti karier di China dan Jepang.

Dalam video klipnya, boyband yang digawangi lima personel ini tampil misterius tapi cukup memukau dengan gerakan tarian mereka. Selain itu, vokal yang kuat dengan falsetto Baekho dan Min Hyun juga diperdengarkan dengan baik.

Sama halnya dengan Hello, Overcome juga menjadi salah satu setlist yang dinyanyikan oleh NU’EST dalam tur konser Segno mereka di Korea dan Hong Kong.

3. Love Paint

Love Paint menghadirkan sesuatu yang spesial dari NU’EST karena mengolaborasikan musik electro sound dengan lirik tentang kegalauan cinta. Lagu yang rilis pada Agustus 2016 ini merupakan bagian dari mini album kelima bertajuk Canvas.

Love Paint sekaligus menjadi penyemangat baru bagi NU’EST, pasalnya ini menjadi single awal comeback mereka di album tersebut setelah 6 bulan vakum.

Dengan lagu yang terdengar easy listening serta membawa kegalauan, maka lagu ini diprediksi akan hadir. Apalagi dalam dua konser Segno sebelumnya, Love Paint juga dinyanyikan oleh Baekho cs.

4. Bet Bet

Jika tiga lagu sebelumnya mengiringi perjalanan karier NU’EST saat mereka belum sukses, maka beda halnya dengan Bet Bet. Lagu ini rilis setelah Hwang Min Hyun kembali ke NU’EST setelah Wanna One bubar dan tentunya mendapat tempat yang spesial bagi penggemar yang akrab disapa Love.

Kesuksesan lagu yang rilis pada April 2019 ini terlihat saat Bet Bet mampu mengalahkan Boy With Luv milik BTS dalam ajang Music Bank. Lagu ini sendiri merupakan bagian dari mini album ke-6 bertajuk Happily Ever After.

Baca Juga: Foto Bareng Siti Badriah dan Suami, Dada Zaskia Gotik Jadi Sorotan

Menjadi salah satu single terbaru di tahun 2019, maka NU’EST diharapkan penggemar untuk bisa membawakannya dalam konser di Jakarta nanti malam.