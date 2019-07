JAKARTA - Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh putra bangsa. Alif Maulana Toeanardjo merupakan seorang pemuda asal Tanah Air yang eksis di Inggris bersama 3 rekannya yang tergabung dalam grup band The Clinks.

Alif menjadi satu-satunya personel yang berasal dari Indonesia. Sementara itu ketiga rekannya yakni Sophie Littlewood dan Josh Holmes dari Inggris serta Nic Castro asal Uruguay.

Dalam band ini, Alif menempati posisi bass, piano sekalogus vokal bersama Sophie. Nic Holmes memegang posisi gitar dan Nic Castro drum.

Belum lama ini The Clinks merilis album debut bertajuk Far From Home. Album perdana mereka itu keluar sebagai pemenang dalam ajang Battle of The Band di Inggris.

Alif merupakan sosok yang begitu berpengaruh dalam band The Clink. Hal tersebut lantaran Alif merupakan personel yang juga mengaransemen lagu-lagu yang dibawakan oleh The Clink.

Pada 16 Agustus 2019, The Clinks akan tampil dalam sebuah acara musik di Brimingham, Inggris. Hal ini diumumkan dalam akun Instagram mereka @theclinksband.