JAKARTA - Penyanyi muda bernama Els sukses menjadi salah satu perwakilan Indonesia di ajang musik dunia bertajuk World Championships Performing Arts (WCPA). Ajang ini boleh disebut sebagai Olimpiade untuk para musisi dan penyanyi di seluruh dunia.

Tak tanggung-tanggung, penyanyi bernama lengkap Elisakh Hagia ini sukses memeraihiga penghargaan di ajang World Championship of Performing Art. Mulai dari Silver Medals, The Industry Awards, dan Scholarship Award.

"Tentu senang aku jadi satu-satunya wakil Indonesia yang masuk final dan menjadi juara. Sekitar dua bulan memang aku fokuskan untuk latihan penampilan WCOPA," ujar Els belum lama ini.

Jam terbang rupanya tidak bisa berbohong, kiprah Els di berbagai ajang kelas internasional membuatnya memiliki mental juara dan bahkan benar-benar meraih gelar di ajang tersebut.

"Kebetulan ini bukan kompetisi pertamaku mewakili Indonesia. Jadi sudah tertanam di pikiranku bahwa dunia sudah tahu kalau Indonesia adalah pemenang," lanjutnya.

Els mengatakan bahwa dirinya ingin Indonesia bisa lebih dipandang oleh dunia hiburan internasional.

"Aku sangat berambisi Indonesia menjadi "the new face of artist, singer, dancer". Kebetulan aku juga mendapat beasiswa dari Willdabeast (William Adams). Di situlah aku ingin menunjukkan wajah baru seniman dunia ada di Indonesia," tutupnya.

Pada ajang World Championships Performing Arts (WCPA), Els yang ternyata piawai menari menyanyikan beberapa lagu seperti "I will Always Love You" (kategori R&B/Soul), "Let Me Down Slowly" (kategori Variety Music), serta "In The Name of Love" (kategori Song & Dance).

Tak sampai disitu, Els juga mempertunjukkan kebolehannya dengan menyanyikan "Let Me Down Slowly", Els menulis langsung bagian rapnya seorang diri.