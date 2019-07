JAKARTA – Kebakaran terjadi di Studio Kyoto Animation pada Kamis, 18 Juli 2019 yang mengakibatkan 33 orang tewas dan puluhan lainnya terluka. Menurut laporan polisi setempat, seseorang diduga dengan sengaja melakukan aksi pembakaran dengan menyiram sesuatu ke dalam gedung.

Pria yang diduga dalang di balik insiden kebakaran Studio Kyoto Animation ini telah diamankan polisi dan kondisinya tidak sadarkan diri. Belum diketahui secara pasti apa motif pria tersebut melakukan aksi yang menyebabkan kerugian tersebut.

Baca Juga:

Jalin Asmara dengan Nikita Mirzani, Intip Kemesraan Sondang Pratama dengan Istri

Tampil Seksi di Bali, Vanessa Angel Dihujat Netizen





Seperti diketahui, Studio Kyoto Animation sendiri merupakan salah satu tempat tersohor di Jepang. Studio yang juga dikenal dengan nama KyoAni ini sendiri didirikan sejak tahun 1981 ini sukses memproduksi 21 seri anime dan beberapa film lainnya.

Lalu apa saja karya yang telah dilahirkan dari para animator di Studio Kyoto Animation? Berikut ulasan Okezone.

1. The Melancholy of Haruhi Suzumiya

The Melancholy of Haruhi Suzumiya sebenarnya adalah nama untuk serial novel ringan yang ditulis oleh Nagaru Tanigawa dan diilustrasikan oleh Noizi Ito. Novel ini dipublikasikan pada tanggal 6 Juni 2003.

Sukses dengan tersebut, sutradara Tatsuya Ishihara akhirnya mengangkat cerita tersebut ke dalam anime pada 2 April 2006-2 Juli 2006. Bukan hanya novelnya yang mendulang kesuksesan, tapi animenya pun mendapat sambutan baik sehingga kembali ditayangkan dengan cerita baru pada 3 April 2009-9 Oktober 2019. Selain serial, The Melancholy of Haruhi Suzumiya juga diangkat ke layar lebar pada Februari 2010.

The Melancholy of Haruhi Suzumiya bercerita tentang Suzumiya Haruhi bercerita tentang Haruhi, perempuan eksentrik yang hidupnya dipenuhi fenomena supranatural, seperti adanya Alien, Time Traveler dan Esper.

Tanpa disadari olehnya, dia memiliki kekuatan layaknya Tuhan. Dia mampu mengendalikan takdir, hanya dengan berharap sesuatu terjadi. Jadi, dia dgn mudah mampu menghancurkan dan menciptakan dunia baru sesuai keinginannya. Jika Haruhi menyadari kekuatannya itu, entah hal buruk apa yang akan terjadi pada dunia ini.

2. Kanon

Sama halnya dengan The Melancholy of Haruhi Suzumiya, anime Kanon juga diadaptasi dari novel visual oleh penulisnya Key dan telah diproduksi pada 2002. Studio Kyoto Animation sendiri memutuskan untuk menayangkan Kanon karya sutradara Tatsuya Ishihara selama 5 bulan dari Oktober 2006-Maret 2007. Kanon juga sukses tayang di bioskop pada Oktober 2016 Baca Juga: Wajah Imut Rius Vernandez Bikin Hotman Paris Malas Jadi Kuasa Hukum Garuda Indonesia Sondang Pratama Dekat dengan Nikita Mirzani, Istri Sah: Tolong Jaga Perasaan Anak Saya

Kanon menceritakan tentang Yuichi Aizawa, sang tokoh utama yang pindah ke suatu kota yang tidak ia kunjungi dalam tujuh tahun. Pada waktu masih kecil, Yuuichi sering datang ke kota ini untuk bermain bersama bibi dan sepupunya. Tetapi, sesuatu terjadi tujuh tahun yang lalu, sehingga membuat Yuuichi enggan datang ke kota ini lagi. Sekarang, setelah melupakan apa yang telah terjadi pada masa lalu, Yuuichi kembali datang ke kota ini dan tinggal di rumah sepupunya, Nayuki Minase. Di kota ini, Yuuichi bertemu dengan gadis-gadis lain yang pernah ditemuinya pada masa lalu, dan perlahan-lahan, ingatan Yuuichi akan tiap gadis yang pernah ditemuinya di masa lalu, kembali muncul. 3. Clannad

Tidak sedikit orang yang kemudian menyamakan Clannad dengan anime sebelumnya, Kanon. Pasalnya karya tersebut bergenre sama yaitu komedi, drama ,fantasi romantis dari sang penulis awal, Key. Clannad sendiri hadir dalam bentuk serial anime pada Oktober 2007-Maret 2008. Serta sekuel keduanya berjudul Clannad After Story yang tayang pada 3 Oktober 2008-26 Maret 2009. Clannad menceritakan kisah seorang murid SMA kelas 3 bernama Tomoya Okazaki yang dianggap orang-orang sekitarnya berandalan. Hal itu lantaran ia kerap membolos karena bagi Tomoya sekolah itu membosankan. Sampai akhirnya, pada suatu hari dia bertemu seorang yang kurang percaya diri karena pernah mengalami sakit hingga tidak naik kelas bernama Nagisa Furukawa. Sejak saat inilah, kehidupan Tomoya mulai mengalami perubahan drastis. Tomoya mulai melihat mimpi aneh di mana di dunia (Illusionary World) itu hanya ada seorang gadis yang selalu sendirian. Lalu gadis itu mulai mencoba untuk membuat suatu boneka yang terbuat dari sampah dan barang bekas yang dia kumpulkan. 4. K-On!

Berbeda dari beberapa anime yang hadir dari novel, K-ON! dibuat oleh illustrator Kakifly di sebuah majalah manga edisi 2007-2010. Kyoto Animation kemudian mengadaptasi manga ini menjadi anime yang tayang pada April-Juni 2009. Sebuah episode video animasi original (OVA) dirilis pada Januari 2010. Sukses dengan seri pertama, K-ON! dengan raihan penjualan JPY15 miliar atau setara dengan Rp1,9 triliun pada tahun 2011. Pencapaian ini disusul dengan sekuel berjudul K-On!! dengan sutradara yang sama dengan sebelumnya, Naoko Yamada. Anime ini tayang dari April-September 2010. K-On! bercerita tentang empat siswi SMA Sakuragaoka di Jepang. Sebagai kegiatan ekstrakurikuler, mereka bergabung dalam sebuah klub musik pop atau klub musik ringan yang hampir ditutup. Namun berkat semangat Yui, Ritsu, Mio, dan Tsumugi, mereka akhirnya bisa mengembangkan ekstrakulikuler tersebut dengan berbagai alat musik dari sekolah. Persahabatan ini terus bertahan hingga mereka masuk ke universitas.