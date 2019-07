JAKARTA – Rich Brian, rapper kelahiran Indonesia yang kini meniti karier di Amerika Serikat menuai cibiran dari mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Dino Patti Djalal. Hal itu terkait dengan pandangan Dino yang menganggap jika Rich Bryan bukanlah sosok figur publik yang patut ditiru sikapnya.

Dino Patti Djalal dalam Twitternya menjelaskan bahwa meskipun ia mengakui prestasi internasional yang diukir oleh Rich Brian, namun tidak dengan sikapnya. Pria 19 tahun itu disebut sering menuliskan kata kotor serta melecehkan perempuan dengan ucapan kasar tersebut.

“Maaf, walaupun ia mungkin berprestasi, saya sebagai seorang ayah memandang rapper diaspora Rich Brian BUKAN panutan bagi pemuda Indonesia. Mengingat tweetnya yang sering bernada jorok, porno, kasar dan kadang merendahkan wanita.” Tulis Dino dalam Twitternya, Selasa (16/7/2019).

Postingan Dino Patti itu langsung mendapat komentar netizen. Akun bernama @Sonia Eryka mengingatkan usaha Dino mengundang rapper Rich Brian dalam sebuah acara bersama Ridwan Kamil. Sayang usaha dilakukan pada April 2018 itu berujung pada kegagalan.

“Kami mencoba mengundang rapper Indonesia Rich Brian untuk berbicara di Supermentor Los Angeles akhir April. Ada yang bisa membantu?” tulis Dino tahun lalu.

Akun yang mengingatkan Dino Patti akan usahanya yang gagal kemudian mendapat respons dari Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Triawan Munaf. Secara singkat, pria yang juga merupakan ayah dari penyanyi Sherina itu menuliskan, “Uhuk,” hingga “Jlebs” dalam balasannya.

Tulisan singkat Triawan Munaf itu langsung disambut oleh blogger kawakan Ndoro Kakung yang membalas cuitan Triawan Munaf. Ia menulis kembali kata tersebut sambil menyematkan emoji tertawa. “Uhuk, hahaha,” tulis Ndoro Kakung.

Selain Ndoro Kakung, netizen lain juga memberikan reaksi bahwa tidak sedikit diantara mereka yang tidak terima dengan sikap Dino Patti Djalal tersebut.

“Mungkin dalam kacamata Om @dinopattidjalal, Rich Bryan bukan panutan ~ it's okay. Tapi kita semua tahulah seseorang diundang ke istana oleh Presiden maka dia pastilah 'an extraordinary people' dan punya prestasi. Bryan enggak pernah ngemis-ngemis minta jatah kursi,” tulis netizen.

“Lagian aneh, masa ukuran musisi yang bisa dijadikan inspirasi atau idola dalam meraih kesuksesan pakai standar moral. Kalau mau yang moralitas dan religius ya musisi hadroh/rebana atau gambus aja om. Itu juga belum tentu mereka ga pernah ngomong kasar,” sahut yang lain.

"Ane saranin bapak follow @RapperYounglex, dia rendah hati sesuai lirik lagunya Kamu suci aku penuh dosa,” kata warganet.

Seperti diketahui Rich Brian belum lama ini mendapat undangan dari Presiden Joko Widodo untuk hadir ke Istana Bogor. Brian menjelaskan jika pertemuannya dengan sang presiden adalah membicarakan musiknya yang sampai hingga ke luar negeri.

“Hari ini, Brian yang termasuk dalam daftar 'Forbes 30 Under 30: 2018' bertandang ke Istana Bogor. Kami berbincang soal kariernya dan industri musik Tanah Air,” tulis Jokowi di Instagram, (7/7/2019).

