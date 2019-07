JAKARTA - Sebagai seorang ibu, aktris kontroversial Nikita Mirzani tentu memiliki tanggung jawab besar dalam pendidikan sang anak. Tak ingin anaknya tidak memiliki masa depan, Nikita Mirzani diketahui rela banting tulang untuk bekerja demi bisa menyekolahkan putrinya di tempat yang layak.

Pada hari pertama masuk sekolah, Nikita Mirzani diketahui ikut mengantar putrinya, Laura Meizani Nasseru Asry, ke sekolahnya. Bahkan saat ini, Laura diketahui tengah bersekolah di sebuah sekolah Islam yang mengharuskan dirinya untuk mengenakan hijab.

Sebagai orang tua yang mengantar anaknya ke sekolah, Nikita Mirzani juga turut mengenakan hijab, untuk menghormati segala kegiatan yang ada di sekolah tersebut. Ia pun diketahui sempat mengunggah foto bersama putrinya saat dirinya mengenakan hijab syar'i berwarna hitam.

"Anak perempuan ku tersayang kaka Laura, mimi cuma mau bilang. I’m proud to be your mother. Belajar yang rajin di sana. Mimi yakin kaka Lolly pasti bisa," tulis Nikita Mirzani pada keterangan foto.

Melihat unggahan tersebut, para netizen pun memuji sikap bintang film Comic 8 ini. Apalagi wanita yang kini akrab disapa Nyai ini selalu berusaha memberikan segala hal yang terbaik untuk anak-anaknya. Netizen pun berharap agar Nikita bisa kembali lagi seperti dahulu, yakni saat dirinya memutuskan untuk menutup auratnya. Baca Juga: Hot, Model Seksi Daniella Chavez Lakukan Bottle Cap Challenge dengan Payudara Salmafina Sunan Ungkap Alasan Belum Bertemu dan Menjauh dari Orangtuanya "Pada dasar nya dia ini orangnya baik banget, ngomongnya memamg blakblakan, apa adanya, meskipun kadang ucapannya agak licin, (wajarlah manusia) terlihat dari cara mengajarkan ke anaknya yang santun terhadap orang tua, dan memilihkan sekolah utuk anak-anaknya, itu bisa kita lihat, bahwa dia ingin anaknya pintar soal pendidikan, dia ingin anaknya mendapatkan pondasi yag kuat untuk kehidupannya kelak.," tulis Sapoetra.redi. "Nyaiii pleaseee udh jgn up load2 foto2 sexi yg trbuka lgi duuung.. Kasian loli udh mulai dewasa apa lgi skul di islamic..jaga kehormatan anak2 nyai juga...," tulis Lestariwulandari614. "Gatau kenapa ya Nyai meski di dunia ke-Artisannya sering bkin org Pro Kontra. Tp di dlm perannya sbagai seorang Ibu dia ga pernah gagal sampe hari ini utk ngejaga bahkan ngebahagiain anak"nya. Salut sih," tulis Cfmva.