JAKARTA - Aktris Tamara Bleszinsky diketahui masih betah menyandang status janda usai bercerai dengan aktor Mike Lewis, 2012 silam. Padahal, sang mantan suami kini diketahui tela mesra-mesranya menjalani hubungan asmara dengan seorang wanita bernama Janisaa.

Dalam akun Instagramnya beberapa jam lalu, ibu dua anak tersebut diketahui baru saja mengunggah sebuah foto bersama Kenzou dan seorang pria blasteran. Pria tersebut diketahui bernama Albertus.

"Life is a beach!!," tulis Tamara Bleszinsky pada keterangan foto.

Melihat unggahan tersebut, netizen pun ramai menanyakan status hubungan antara Tamara dan Albertus. Bahkan ada pula yang berharap agar pria tersebut akan menjadi ayah bagi Kenzou.

"Who is the new guy? The next Mike Lewis?," tulis saumire.

"New daddy for zou...hopelly," tulis ariesdudulz.

Rupanya sosok Albertus bukanlah pria yang disangka merupakan kekasih baru dari Tamara. Albertus diketahui merupakan keponakan dari Tamara, dan memang diketahui sangat dengan putra keduanya.

Hal tersebutpun bisa dilihat dalam unggahan Albertus di akun Instagramnya. Ia bahkan sempat mengucapkan selamat ulang tahun pada sang tante.

"Happy birthday Aunty I wish you the very best and always learning/fun times when I see you, also it was the best way to spend Christmas with fam and friends," tulis Albertus.