JAKARTA - Lama tak terdengar kabar, artis cantik Nabila Syakieb diketahui tengah berbadan dua. Ia menyampaikan kabar bahagia tersebut dalam akun Instagram pribadinya.

Nabila Syakieb baru mengetahui kondisi kehamilan keduanya ini setelah perutnya membesar. Ia pun baru membagikan kabar bahagia ini setelah usia kandunganya menginjak enam bulan.

Dalam foto yang diunggahnya di Instagram itu, Nabila memamerkan perut besarnya. Nabila Syakieb pun menyambut gembira calon anak keduanya tersebut. Ia pun menulistkan keterangan dalam foto tersebut.

"Your heart beats because of our love, our love beats stronger because of u.. welcoming baby no 2 of @nsyakieb85."

Banyak netizen yang memuji semakin cantiknya wajah Nabila Syakieb. Kehamilannya justru membuat aura pesinetron satu ini terlihat lebih cerah dan bersinar. Salah satunya artis Ashanty.

"Cantik banget," tutur Ashanty.

"Kaa nabila mau di gimana gimanain juga cantiknya..MASHA ALLAH..PERFECT..😍😍😍😍❤️❤️❤️❤️," tutur salah seorang netizen.

"Ga ngerti lagi, cantik bgt😍," ujar netizen lainnya.

