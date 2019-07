JAKARTA - Aurel Hermansyah merayakan ulang tahunnya yang ke-21 pada Rabu (10/7/2019). Sebuah perayaan sederhana namun unik disiapkan oleh Arsy Hermansyah untuk sang kakak dengan memberikan kue ulang tahun.

Menariknya, kue yang diberikan oleh Arsy Hermansyah bukanlah sesuatu yang mewah. Putri Anang dan Ashanty itu membuat tumpukan mie, nasi, telur hingga bakso yang ditata layaknya kue ulang tahun.

“Ini buat ka Loly ulang tahun,” ucap Arsy seperti yang terekam dalam Instagram sang asisten rumah tangga, Suwarsih.

Arsy kemudian menyanyikan lagu selamat ulang tahun yang ditujukan untuk kakaknya tersebut. Hal menakjubkan lain yang ditunjukkan oleh bocah 5 tahun ini adalah saat ia mengucapkan doa untuk Aurel.

“Selamat ulang tahun ka Loly, semoga jadi kakak yang sayang banget sama Arsy dan keluarga. Wish you all the best ka Loly,” sambung Arsy.

Video yang diunggah oleh Suwarsih ini langsung mendapat tanggapan dari Ashanty yang tidak menyangka putrinya akan membuat kue ulang tahun seunik itu. “Uteng, siapa yang bikin?” tanya Ashanty dalam kolom komentar.

Pertanyaan Ashanty pun langsung dijawab oleh Suwarsih dengan mengatakan jika ia yang membuat kue pesanan dari Arsy untuk ulang tahun Aurel.

Selain Ashanty, netizen pun memberikan komentar positif atas aksi yang dilakukan oleh Arsy. Menurut mereka, kerukunan yang diperlihatkan oleh keluarga Asix ini bisa menjadi contoh bagi yang lainnya.

“Senang banget lihat Arsy bikin kue yang sederhana tapi bikin gemes. Sudah gitu ngomongnya juga sopan sama asistennya,” ujar netizen.

Sementara lainnya menambahkan, “Pintar banget sih Arsy anak seumur gini doanya sudah kayak orang dewasa.”

Sebelumnya, ucapan ulang tahun juga diberikan oleh Krisdayanti melalui Instagramnya. Sang ibu memposting foto Aurel sambil menuliskan, "Selamat ulang tahun ka Loly, wish you all the best." Ucapan serupa juga diberikan oleh Ashanty. Bedanya, Ashanty bukan hanya memposting satu foto namun deretan foto yang diambil sejak tahun 2011 hingga 2019. "Selamat ulang tahun anak manis bunda, kesayanganku, cinta matiku. Semoga jadi contoh yang baik untuk adik-adiknya dan makin rajin salat 5 waktunya," tulis Ashanty dalam doanya di Instagram. Sayangnya, dua ibu Aurel termasuk sang ayah, Anang Hermansyah tidak bisa mendampingi hari spesialnya tersebut. Perayaan Aurel terlihat hanya didampingi oleh adiknya, Azriel dan beberapa teman mereka.